Повідомили, скільки на Волині переселенців
Сьогодні, 20:27
Агентство ООН у справах біженців поширило актуальні дані станом на 15 липня 2019 року щодо кількості та місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.
Про це повідомив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця в Twitter, – пише Gazeta.
«Загалом 1 392 085 осіб. Найбільший відсоток зареєстрованих ВПО у Донецькій, Луганській і Київській областях відповідно. Найменший – у Тернопільській та Чернівецькій», – написав дипломат.
На Волині, зокрема, перебуває 3 134 переселенці.
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Про це повідомив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця в Twitter, – пише Gazeta.
«Загалом 1 392 085 осіб. Найбільший відсоток зареєстрованих ВПО у Донецькій, Луганській і Київській областях відповідно. Найменший – у Тернопільській та Чернівецькій», – написав дипломат.
На Волині, зокрема, перебуває 3 134 переселенці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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