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Повідомили, скільки на Волині переселенців

Повідомили, скільки на Волині переселенців
Агентство ООН у справах біженців поширило актуальні дані станом на 15 липня 2019 року щодо кількості та місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

Про це повідомив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця в Twitter, – пише Gazeta.

«Загалом 1 392 085 осіб. Найбільший відсоток зареєстрованих ВПО у Донецькій, Луганській і Київській областях відповідно. Найменший – у Тернопільській та Чернівецькій», – написав дипломат.

На Волині, зокрема, перебуває 3 134 переселенці.
Повідомили, скільки на Волині переселенців


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Теги: переселенці, Волині, статистика
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