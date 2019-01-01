Повідомили, скільки на Волині переселенців





Про це повідомив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця в



«Загалом 1 392 085 осіб. Найбільший відсоток зареєстрованих ВПО у Донецькій, Луганській і Київській областях відповідно. Найменший – у Тернопільській та Чернівецькій», – написав дипломат.



На Волині, зокрема, перебуває 3 134 переселенці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Агентство ООН у справах біженців поширило актуальні дані станом на 15 липня 2019 року щодо кількості та місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.Про це повідомив заступник голови МЗС України Twitter , – пише Gazeta «Загалом 1 392 085 осіб. Найбільший відсоток зареєстрованих ВПО у Донецькій, Луганській і Київській областях відповідно. Найменший – у Тернопільській та Чернівецькій», – написав дипломат.На Волині, зокрема, перебуває 3 134 переселенці.

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