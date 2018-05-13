Завдяки службі зайнятості волинянин відкрив мережу магазинів

Василь Хлопук звернувся до служби зайнятості та вікдрив власний бізнес.



Створення власного бізнесу – один із шляхів самореалізації. Відважитися розпочати підприємницьку діяльність часто буває важко, насамперед через брак грошей. Проте на шляху до своєї мети одна людина шукає причини, щоб не зробити, а друга – можливості, щоб зробити, – йдеться на сторінці Шацької районної філії ВОЦЗ у



Однією з можливостей, які надає служба зайнятості, скористався Василь Хлопук. Ще в 2005 році, отримавши одноразову допомогу із безробіття для організації підприємницької діяльності в районній службі зайнятості, чоловік зумів створити маленьку сімейну бізнес-імперію.



Тепер у власності успішного підприємця – мережа з магазинів із продажу продуктів харчування під назвою «Люкс». Сама назва крамниць говорить про високу якість продуктів та рівень обслуговування клієнтів. Купівлю-продаж провадять у селищі Шацьк та селі Світязь, що розташовані економічного вигідно. Тож, окрім власного прибутку, Василь Хлопук вносить свій вклад у розвиток регіону.



Шацька районна філія Волинського обласного центру зайнятості вже понад 10 років тісно співпрацює з Василем Хлопуком щодо працевлаштування безробітних, організації робіт тимчасового характеру, стажування безпосередньо на робочому місці.



За цей час 19 шачан отримували гідну платню за свою роботу у підприємця, а ще четверо – мали тимчасовий підробіток. Пан Василь – активний учасник заходів, які організовує районна служба зайнятості. Це не лише досвідчений роботодавець, а добра й чесна людина. Його кредо – відповідальність у всьому.



«Якщо в тебе є мрія, якщо ти ставиш собі мету, тоді з’являється шанс стати успішним. І завжди пам’ятай: сумлінна праця завжди винагороджується, лише шукай можливості втілити свої мрії», – впевнений пан Василь.



Отже, все залежить від вас. Зробіть перший крок на шляху до своєї мети, а служба зайнятості обов’язково допоможе!





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