вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Півтисячі володимирчан пробігли марафон на День міста. ФОТО

Півтисячі володимирчан пробігли марафон на День міста. ФОТО
27-го та 28-го липня у Володимирі-Волинському святкують 1031-у річницю від заснування міста. У ці дні у місті відбудеться чимало як розважальних, так і спортивних заходів.

Святкування розпочалися із забігів на 5 та 10 кілометрів для дорослих, а також 200 метрів для дітей. Для першої дистанції максимальний час визначили в одну годину, для другої – дві. Про це пише БУГ.

Забіг організувала Володимир-Волинська птахофабрика.

27-го липня о 7-ій ранку розпочалася реєстрація учасників. На площі відбулася також спільна розминка, після якої стартували.

Загалом участь у забігу взяли понад 500 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: забіг, марафон, Володимир, день міста
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Півтисячі володимирчан пробігли марафон на День міста. ФОТО
Сьогодні, 20:51
Повідомили, скільки на Волині переселенців
Сьогодні, 20:27
Політична криза монокоаліції в Раді може настати дуже швидко, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:01
Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»
Сьогодні, 19:39
Ветеринар-травник з Волині рятує тварин і людей
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО
26 липень, 10:00
У Володимирі-Волинському День міста святкуватимуть без алкоголю У Володимирі-Волинському День міста святкуватимуть без алкоголю
05 липень, 2016, 09:17
Гостей Володимира-Волинського запрошують на театралізоване дійство Гостей Володимира-Волинського запрошують на театралізоване дійство
16 липень, 2015, 10:56
Володимир-Волинський прийматиме гостей на День міста Володимир-Волинський прийматиме гостей на День міста
13 липень, 2015, 21:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Півтисячі володимирчан пробігли марафон на День міста. ФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
Повідомили, скільки на Волині переселенців
Сьогодні, 20:27
 0
Політична криза монокоаліції в Раді може настати дуже швидко, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:01
 0
Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»
Сьогодні, 19:39
 0
Ветеринар-травник з Волині рятує тварин і людей
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿