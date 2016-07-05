Півтисячі володимирчан пробігли марафон на День міста. ФОТО





Святкування розпочалися із забігів на 5 та 10 кілометрів для дорослих, а також 200 метрів для дітей. Для першої дистанції максимальний час визначили в одну годину, для другої – дві. Про це пише



Забіг організувала Володимир-Волинська птахофабрика.



27-го липня о 7-ій ранку розпочалася реєстрація учасників. На площі відбулася також спільна розминка, після якої стартували.



Загалом участь у забігу взяли понад 500 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-го та 28-го липня у Володимирі-Волинському святкують 1031-у річницю від заснування міста. У ці дні у місті відбудеться чимало як розважальних, так і спортивних заходів.Святкування розпочалися із забігів на 5 та 10 кілометрів для дорослих, а також 200 метрів для дітей. Для першої дистанції максимальний час визначили в одну годину, для другої – дві. Про це пише БУГ Забіг організувала Володимир-Волинська птахофабрика.27-го липня о 7-ій ранку розпочалася реєстрація учасників. На площі відбулася також спільна розминка, після якої стартували.Загалом участь у забігу взяли понад 500 осіб.

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