Півтисячі володимирчан пробігли марафон на День міста. ФОТО
Сьогодні, 20:51
27-го та 28-го липня у Володимирі-Волинському святкують 1031-у річницю від заснування міста. У ці дні у місті відбудеться чимало як розважальних, так і спортивних заходів.
Святкування розпочалися із забігів на 5 та 10 кілометрів для дорослих, а також 200 метрів для дітей. Для першої дистанції максимальний час визначили в одну годину, для другої – дві. Про це пише БУГ.
Забіг організувала Володимир-Волинська птахофабрика.
27-го липня о 7-ій ранку розпочалася реєстрація учасників. На площі відбулася також спільна розминка, після якої стартували.
Загалом участь у забігу взяли понад 500 осіб.
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Святкування розпочалися із забігів на 5 та 10 кілометрів для дорослих, а також 200 метрів для дітей. Для першої дистанції максимальний час визначили в одну годину, для другої – дві. Про це пише БУГ.
Забіг організувала Володимир-Волинська птахофабрика.
27-го липня о 7-ій ранку розпочалася реєстрація учасників. На площі відбулася також спільна розминка, після якої стартували.
Загалом участь у забігу взяли понад 500 осіб.
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