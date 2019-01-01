Патрульні на пішохідному переході збили жінку з дитиною
Сьогодні, 21:24
27 липня автомобіль патрульної поліції наїхав на жінку з дитиною у Московському районі Харкова.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Харківській області, – передає Укрінформ.
“Напередодні близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграду і сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграду. Здійснюючи поворот в напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль здійснив наїзд на жінку. Поруч з 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик.
Унаслідок ДТП жінку та дитину госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом садно колін у громадянки та пошкодження м’яких тканин у хлопчика.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Харківській області, – передає Укрінформ.
“Напередодні близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграду і сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграду. Здійснюючи поворот в напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль здійснив наїзд на жінку. Поруч з 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик.
Унаслідок ДТП жінку та дитину госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом садно колін у громадянки та пошкодження м’яких тканин у хлопчика.
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