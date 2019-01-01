Патрульні на пішохідному переході збили жінку з дитиною





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Харківській області, – передає



“Напередодні близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграду і сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції”, – йдеться у повідомленні.



Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграду. Здійснюючи поворот в напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль здійснив наїзд на жінку. Поруч з 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик.



Унаслідок ДТП жінку та дитину госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом садно колін у громадянки та пошкодження м’яких тканин у хлопчика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 липня автомобіль патрульної поліції наїхав на жінку з дитиною у Московському районі Харкова.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Харківській області, – передає Укрінформ “Напередодні близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграду і сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції”, – йдеться у повідомленні.Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграду. Здійснюючи поворот в напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль здійснив наїзд на жінку. Поруч з 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик.Унаслідок ДТП жінку та дитину госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом садно колін у громадянки та пошкодження м’яких тканин у хлопчика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію