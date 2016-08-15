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Жителі двох сіл проголосували за приєднання до Луцька

Жителі двох сіл проголосували за приєднання до Луцька
Жителі сіл Жабка та Дачне Ківерцівського району під час громадських слухань проголосували за приєднання до Луцька.

Слухання відбулися сьогодні, 27 липня - пишуть Волинські новини.

Громадяни проголосували за приєднання їхніх населених пунктів до міста Луцька. Зауважимо, відповідно до процедури, ще мають відбутися засідання Луцької міської ради та Прилуцької сільської ради. Після чого звернення буде направлене у Волинську облдержадміністрацію.

Зазначимо, голова Прилуцької сільради Валентин Арчибасов активно неодноразово блокував рішення депутатів про об’єднання.

Села, що входять до Прилуцької сільської ради, мусять приєднатися до Луцька. У цьому випадку вони отримають державну субвенцію на інфраструктурний розвиток. Коли ж цього не сталося б, то приєднання відбулося б «примусово», в рамках реформи, і тоді грошей від держави громада не отримала б.

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Теги: приєднання, Жабка, Прилуцьке
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