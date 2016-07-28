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Жнива у розпалі: волинські комбайнери розповіли про роботу в полі. ВІДЕО

Жнива у розпалі: волинські комбайнери розповіли про роботу в полі. ВІДЕО
Ранішня роса, перевірка техніки, збирання врожаю. Саме з цього розпочинається день Івана Кальнюка. Він – комбайнер.

Така робота чоловікові до вподоби. За роки роботи багато чого змінилося. Коли він тільки но розпочинав свою комбайнерську кар’єру то їздив ще на машині без кабіни. Нині він керує сучасною машиною - передає 12 канал.

Попрацювавши першу половину дня – усіх комбайнери спішать до пані Тетяни. Адже та привезла обід.

Чоловіки їдять охоче, бо робота нагуляла апетит.

Робота завершиться не скоро: опрацювали половину площ пшениці. Ячмінь ще недостатньо дозрів. Тож жнива у розпалі.

Жнива на Волині стартували на початку липня. За цей час встигли зібрати шістдесят тисяч тонн врожаю пшениці, 52 – ріпаку, шість – озимого ячменю і не тільки.


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Теги: жнива, поле, пшениця, комбайн, комбайнер
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