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Спортивне свято: у Луцьку відкрили новий майданчик зі штучним покриттям. ВІДЕО

Спортивне свято: у Луцьку відкрили новий майданчик зі штучним покриттям. ВІДЕО
У Луцьку облаштували новий дитячий майданчик на проспекті Соборності. Тож тепер пограти у футбол чи просто займатися ранковою зарядкою жителям 33-го мікторайону буде ще приємніше.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Раніше на цьому місці було хіба що імпровізоване футбольне поле, де хлопчаки постійно ганяли м’яча. Тепер же займатися спортом буде зручніше.

Цей майданчик обійшовся Луцьку у більш ніж 600 тисяч гривень, 20 з яких зібрали самі жителі.

З нагоди відкриття влаштували фестиваль спорту.

Місцеві дітлахи розважалися, брали участь у змаганням та навіть робили зарядку. Вона тепер буде традиційною.

Місцеві дітлахи розважалися, брали участь у змаганням та навіть робили зарядку. Вона тепер буде традиційною.


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Теги: футбольний майданчик, поле, штучне покриття, Соборності, гімнастика
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