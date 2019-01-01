Спортивне свято: у Луцьку відкрили новий майданчик зі штучним покриттям. ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
У Луцьку облаштували новий дитячий майданчик на проспекті Соборності. Тож тепер пограти у футбол чи просто займатися ранковою зарядкою жителям 33-го мікторайону буде ще приємніше.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Раніше на цьому місці було хіба що імпровізоване футбольне поле, де хлопчаки постійно ганяли м’яча. Тепер же займатися спортом буде зручніше.
Цей майданчик обійшовся Луцьку у більш ніж 600 тисяч гривень, 20 з яких зібрали самі жителі.
З нагоди відкриття влаштували фестиваль спорту.
Місцеві дітлахи розважалися, брали участь у змаганням та навіть робили зарядку. Вона тепер буде традиційною.
Місцеві дітлахи розважалися, брали участь у змаганням та навіть робили зарядку. Вона тепер буде традиційною.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Раніше на цьому місці було хіба що імпровізоване футбольне поле, де хлопчаки постійно ганяли м’яча. Тепер же займатися спортом буде зручніше.
Цей майданчик обійшовся Луцьку у більш ніж 600 тисяч гривень, 20 з яких зібрали самі жителі.
З нагоди відкриття влаштували фестиваль спорту.
Місцеві дітлахи розважалися, брали участь у змаганням та навіть робили зарядку. Вона тепер буде традиційною.
Місцеві дітлахи розважалися, брали участь у змаганням та навіть робили зарядку. Вона тепер буде традиційною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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