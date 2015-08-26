КПУ вимагає скасувати наказ міністерства юстиції – думки лучан. ВІДЕО

Петро Симоненко звернувся до Окружного адміністративного суду Києва.



Зокрема, він просить скасувати наказ Мін’юсту, у якому було визнано, що символіка, назва та діяльність Компартії не відповідає закону про декомунізацію. Оскільки в Україні комуністичну ідеологію – заборонили. Про це інформує



Якраз на цьому нюансі наголошують в КПУ. Партія й досі працює, бо ж заборонили лише ідеологію. За його словами, податкова навіть вимагає від неї звітів. Натомість представниця інституту національної пам’яті на Волині Леся Бондарук жодних проблем в цьому не бачить.



За її словами, Україна чи не найбільше з усіх країн радянського союзу постраждала від комунізму. І досі чимало людей відчувають наслідки цієї ідеології на своїй ментальності. Тому її заборона державі була життєво необхідна, аби рухатись вперед.



Більшість з опитаних нами лучан підтримують заборону комуністичної ідеології.



Це вже не перший раз, коли КПУ вимагає скасувати наказ міністерства юстиції. Досі спроби були безуспішними. Самі партійці запевняють, що їхня політсила не має нічого спільного зі злочинами компартії радянського союзу бо заснована вона лише в 1994-му. Але на думку представників Інститу національної пам’яті це не так, бо їх об”єднує ідеологія, яку ті сповідують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скасувати заборону Комуністичної партії. Саме з таким позовом її очільникзвернувся до Окружного адміністративного суду Києва.Зокрема, він просить скасувати наказ Мін’юсту, у якому було визнано, що символіка, назва та діяльність Компартії не відповідає закону про декомунізацію. Оскільки в Україні комуністичну ідеологію – заборонили. Про це інформує 12 канал Якраз на цьому нюансі наголошують в КПУ. Партія й досі працює, бо ж заборонили лише ідеологію. За його словами, податкова навіть вимагає від неї звітів. Натомість представниця інституту національної пам’яті на Волиніжодних проблем в цьому не бачить.За її словами, Україна чи не найбільше з усіх країн радянського союзу постраждала від комунізму. І досі чимало людей відчувають наслідки цієї ідеології на своїй ментальності. Тому її заборона державі була життєво необхідна, аби рухатись вперед.Більшість з опитаних нами лучан підтримують заборону комуністичної ідеології.Це вже не перший раз, коли КПУ вимагає скасувати наказ міністерства юстиції. Досі спроби були безуспішними. Самі партійці запевняють, що їхня політсила не має нічого спільного зі злочинами компартії радянського союзу бо заснована вона лише в 1994-му. Але на думку представників Інститу національної пам’яті це не так, бо їх об”єднує ідеологія, яку ті сповідують.

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