«Хто має відповідати за таку халтуру?»: у Луцьку потріскалась щойно відремонтована дорога. ФОТО





Відповідне звернення на платформі Дмитро Заєць.



“Декілька днів тому був виконаний ямковий ремонт, про який люди просили два роки. Якість виконання видно на фото. Хто має відповідати за таку халтуру?”, — йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани обурені якістю ремонту доріг на вулиці ЗаньковецькоЇ, 25. Щойно відремонтована ділянка дороги вкрилась тріщинами.Відповідне звернення на платформі “Відкрите місто” зареєстрував“Декілька днів тому був виконаний ямковий ремонт, про який люди просили два роки. Якість виконання видно на фото. Хто має відповідати за таку халтуру?”, — йдеться у повідомленні.

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