вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Хто має відповідати за таку халтуру?»: у Луцьку потріскалась щойно відремонтована дорога. ФОТО

«Хто має відповідати за таку халтуру?»: у Луцьку потріскалась щойно відремонтована дорога. ФОТО
Лучани обурені якістю ремонту доріг на вулиці ЗаньковецькоЇ, 25. Щойно відремонтована ділянка дороги вкрилась тріщинами.

Відповідне звернення на платформі “Відкрите місто” зареєстрував Дмитро Заєць.

“Декілька днів тому був виконаний ямковий ремонт, про який люди просили два роки. Якість виконання видно на фото. Хто має відповідати за таку халтуру?”, — йдеться у повідомленні.

«Хто має відповідати за таку халтуру?»: у Луцьку потріскалась щойно відремонтована дорога. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, тріщини, дорога, Заньковецької, Відкрите місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Хто має відповідати за таку халтуру?»: у Луцьку потріскалась щойно відремонтована дорога. ФОТО
27 липень, 23:35
КПУ вимагає скасувати наказ міністерства юстиції – думки лучан. ВІДЕО
27 липень, 22:53
Спортивне свято: у Луцьку відкрили новий майданчик зі штучним покриттям. ВІДЕО
27 липень, 22:19
Жителі двох сіл проголосували за приєднання до Луцька
27 липень, 21:47
Схожі новини
Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
18 лютий, 04:24
Ремонтують трасу Устилуг-Луцьк-Рівне Ремонтують трасу Устилуг-Луцьк-Рівне
16 липень, 16:33
У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО
10 липень, 11:37
У селі під Луцьком за 3 мільйони відремонтують вулицю У селі під Луцьком за 3 мільйони відремонтують вулицю
10 липень, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Хто має відповідати за таку халтуру?»: у Луцьку потріскалась щойно відремонтована дорога. ФОТО
27 липень, 23:35
 0
КПУ вимагає скасувати наказ міністерства юстиції – думки лучан. ВІДЕО
27 липень, 22:53
 0
Спортивне свято: у Луцьку відкрили новий майданчик зі штучним покриттям. ВІДЕО
27 липень, 22:19
 0
Жителі двох сіл проголосували за приєднання до Луцька
27 липень, 21:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿