28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження голова Іваничівської РДА Лілія Кревська (на фото), журналістка Надія Рогозіна.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Володимир та Василь.
Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.
28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Володимир та Василь.
Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.
28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.
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