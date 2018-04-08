З серпня нацгвардійці патрулюватимуть вулиці спільно з поліцією





Про це Сергій Яровий.



З його слів, до таких патрулів буде залучено 50% особового складу патрульних НГУ. Крім того, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко зазначив, що на патрульну службу від Нацгвардії заступатимуть близько 2 тисяч військових.



«Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання таких завдань нацгвардійці перебуватимуть у підпорядкуванні керівника органу Нацполіції», – зауважив Миколенко.



Варто зазначити, що забезпечення охорони громадського порядку є прямою нормою Закону України про «Національну гвардію». Особовий склад, який призивався у квітні-травні 2019 року, вже пройшов підготовку та готовий до виконання завдань.



Самостійні піші патрулі дадуть змогу посилити поліцію, збільшити кількість правоохоронців в місцях масового скупчення людей та в районах зі складною оперативною обстановкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 серпня підрозділи Національної гвардії України розпочнуть патрулювання вулиць міст. Нацгвардійці патрулюватимуть по 5 днів на тиждень по 6 годин з моменту виходу на маршрут.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справЗ його слів, до таких патрулів буде залучено 50% особового складу патрульних НГУ. Крім того, заступник командувача Національної гвардії Українизазначив, що на патрульну службу від Нацгвардії заступатимуть близько 2 тисяч військових.«Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання таких завдань нацгвардійці перебуватимуть у підпорядкуванні керівника органу Нацполіції», – зауважив Миколенко.Варто зазначити, що забезпечення охорони громадського порядку є прямою нормою Закону України про «Національну гвардію». Особовий склад, який призивався у квітні-травні 2019 року, вже пройшов підготовку та готовий до виконання завдань.Самостійні піші патрулі дадуть змогу посилити поліцію, збільшити кількість правоохоронців в місцях масового скупчення людей та в районах зі складною оперативною обстановкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію