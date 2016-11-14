Луцькі муніципали знесли кіоск, встановлений без дозволу. ФОТО





Про це йдеться на сторінці муніципалів у



"Департаментом муніципальної варти згідно рішень виконавчого комітету демонтовану тимчасову споруду для ведення підприємницької діяльності (кіоск), яка розміщувалась на вул. Львівській, 61 без дозвільних документів. Ще одну незаконну споруду, на яку скаржились місцеві мешканці, було демонтовано біля будинку на вул. Івана Франка, 47", – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк муніципали демонтували дві споруди, які було встановлено без дозвільних документів.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook "Департаментом муніципальної варти згідно рішень виконавчого комітету демонтовану тимчасову споруду для ведення підприємницької діяльності (кіоск), яка розміщувалась на вул. Львівській, 61 без дозвільних документів. Ще одну незаконну споруду, на яку скаржились місцеві мешканці, було демонтовано біля будинку на вул. Івана Франка, 47", – йдеться в дописі.

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