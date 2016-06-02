Apple прослуховує спілкування користувачів з Siri – ЗМІ





За інформацією ЗМІ, подібні працівники компанії є в Іспанії. Вони прослуховують розмови різними мовами, серед яких французька і німецька - пишуть



Це нібито робиться для того, щоб покращити роботу голосового помічника Siri. Більшість записів дійсно починається з команди запуску помічника.



За словами Apple, всі послуги та продукція компанії призначені для забезпечення безпеки особистої інформації.



Тільки у користувачів є можливість вирішувати, з ким та якою інформацією вони ділитимуться.



До слова, головний дизайнер компанії Apple Джоні Айв вирішив звільнитися з посади.

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