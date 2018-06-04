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У лікарні на Волині відкрили бібліотечний пункт

У лікарні на Волині відкрили бібліотечний пункт
У поліклініці Ківерцівського РТМО районна книгозбірня відкрила бібліотечний пункт.

Любителі книг і поціновувачі літератури відтепер мають можливість ознайомитися з новинками друкованих ЗМІ, почитати фахову медичну літературу, чи взяти книгу улюбленого письменника, повідомляють у Ківерцівській РДА.

Щовівторка та четверга бібліотекарі з 9.00 до 13.00 год. чекатимуть на відвідувачів. Жителі мікрорайону лікарні теж можуть стати читачами корпункту.

На відкриття завітали радник голови районної ради Володимир Юрчук, керуюча справами райради Ольга Ярощук, заступник генерального директора КП «Ківерцівського РТМО» Наталія Круцько, депутат Волинської обласної ради, завідувач пологового відділення Людмила Тимощук, завідувач КЗ «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олесь Марищук, директор Ківерцівської ЦБС Любов Михальчук, лікарі та медпрацівники установи.

Любов Іллівна розповіла про ідею створення корпункту, яку підтримало керівництво РТМО, про діяльність новоствореного осередку бібліотеки та можливості і хворих, і медперсоналу скористатися послугами районної книгозбірні.

«Нині, у час розвитку різноманітних інформаційних технологій, завдання книгозбірень полягає в тому, щоб одночасно продовжувати збір, накопичення традиційних бібліотечних ресурсів і задовольняти інформаційні потреби читачів і максимально освоювати новітні інформаційні ресурси та відповідати на запити «цифрового» покоління населення. Наші бібліотеки працюють у інформаційному середовищі, шукаючи нових підходів до читача», – розповіла очільниця ЦБС.

Привітали з відкриттям корпункту бібліотекарів представники райради і лікарі.

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Теги: Ківерці, лікарня, бібіліотека, книги
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