Вчені розробили імплант, який захищає від ВІЛ. ФОТО
Сьогодні, 02:38
Фармацевтична компанія Merck розробила новий імплант, який забезпечує захист від ВІЛ тривалістю до року. Про це повідомляє видання Букви, посилаючись на Science Alert.
Імплант призначається для людей з високим ризиком зараження вірусом. Це пластикова паличка розміром із сірник, в якій містяться нові ліки під назвою “Іслатравір”, до сих пір воно було відоме як EFdA або MK-8591.
Паличку треба ввести під шкіру плеча. Препарат з неї буде виходити поступово маленькими дозами через певні проміжки часу. Він всмоктується в тканини геніталій і анальної області, де починається зараження в більшості випадків, і блокує фермент, відповідальний за клонування ДНК вірусу імунодефіциту.
Фармацевти запевнили, що іслатравір в 10 разів ефективніший за всі наявні на сьогоднішній день засоби, тому його потрібно дуже і дуже небагато, що знижує ризик побічних ефектів. За розрахунками медиків, однією палички вистачить на рік.
Компанія оголосила результати першого етапу дослідження імпланта, заявивши, що він добре переноситься і ефективний для доставки ліків для профілактики ВІЛ. Хоча в випробуванні брали участь всього 12 чоловік і тривало воно всього 12 тижнів, Merck заявив в прес-релізі, що результати “обнадіюють”. Але це поки лише попередні тести. Тепер планують ввести паличку вже кільком тисячам осіб.
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Імплант призначається для людей з високим ризиком зараження вірусом. Це пластикова паличка розміром із сірник, в якій містяться нові ліки під назвою “Іслатравір”, до сих пір воно було відоме як EFdA або MK-8591.
Паличку треба ввести під шкіру плеча. Препарат з неї буде виходити поступово маленькими дозами через певні проміжки часу. Він всмоктується в тканини геніталій і анальної області, де починається зараження в більшості випадків, і блокує фермент, відповідальний за клонування ДНК вірусу імунодефіциту.
Фармацевти запевнили, що іслатравір в 10 разів ефективніший за всі наявні на сьогоднішній день засоби, тому його потрібно дуже і дуже небагато, що знижує ризик побічних ефектів. За розрахунками медиків, однією палички вистачить на рік.
Компанія оголосила результати першого етапу дослідження імпланта, заявивши, що він добре переноситься і ефективний для доставки ліків для профілактики ВІЛ. Хоча в випробуванні брали участь всього 12 чоловік і тривало воно всього 12 тижнів, Merck заявив в прес-релізі, що результати “обнадіюють”. Але це поки лише попередні тести. Тепер планують ввести паличку вже кільком тисячам осіб.
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