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Вчені розробили імплант, який захищає від ВІЛ. ФОТО

Вчені розробили імплант, який захищає від ВІЛ. ФОТО
Фармацевтична компанія Merck розробила новий імплант, який забезпечує захист від ВІЛ тривалістю до року. Про це повідомляє видання Букви, посилаючись на Science Alert.

Імплант призначається для людей з високим ризиком зараження вірусом. Це пластикова паличка розміром із сірник, в якій містяться нові ліки під назвою “Іслатравір”, до сих пір воно було відоме як EFdA або MK-8591.

Паличку треба ввести під шкіру плеча. Препарат з неї буде виходити поступово маленькими дозами через певні проміжки часу. Він всмоктується в тканини геніталій і анальної області, де починається зараження в більшості випадків, і блокує фермент, відповідальний за клонування ДНК вірусу імунодефіциту.

Вчені розробили імплант, який захищає від ВІЛ. ФОТО

Фармацевти запевнили, що іслатравір в 10 разів ефективніший за всі наявні на сьогоднішній день засоби, тому його потрібно дуже і дуже небагато, що знижує ризик побічних ефектів. За розрахунками медиків, однією палички вистачить на рік.

Компанія оголосила результати першого етапу дослідження імпланта, заявивши, що він добре переноситься і ефективний для доставки ліків для профілактики ВІЛ. Хоча в випробуванні брали участь всього 12 чоловік і тривало воно всього 12 тижнів, Merck заявив в прес-релізі, що результати “обнадіюють”. Але це поки лише попередні тести. Тепер планують ввести паличку вже кільком тисячам осіб.

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Теги: ВІЛ, наука, імплант, ліки, профілактика, зараження
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