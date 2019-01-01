На Рівненщині знайшли останки чоловіка, який 4 роки перебував у розшуку. ВІДЕО





У зв’язку зі зникненням особи, поліцейські розпочали досудове розслідування - повідомляє



У результаті проведених тривалих розшукових заходів, завдяки скрупульозній та злагодженій роботі всіх підрозділів поліції області вдалося встановити хронологію тогочасних подій та осіб, причетних до злочину.



«Оперативники управління карного розшуку з’ясували, що 19 серпня 2015 року зниклий дубенчанин приїхав у гості до 53-річного жителя Дубровиці, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков. — Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого господар завдав знайомому удар ножем».



Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям — житель Дубна помер на місці події. Аби приховати злочин, батько із сином закопали тіло загиблого неподалік будинку у лісових хащах. Обоє ретельно мовчали про скоєне.



Однак через два роки на сході України загинув і сам зловмисник, а його 26-річний син після наведення беззаперечних доказів зізнався в усьому і погодився показати орієнтовне місце, де закопували тіло.



Як зазначив Сергій Волков, два дні поліцейські за участі місцевих жителів, які згодилися допомогти, перекопували місцевість. До пошуків залучили й екскаватор.



Нещодавно поліцейські натрапили на череп людини. Згодом за участю слідчих та криміналістів слідчого управління вдалося знайти рештки скелету загиблого, які у рамках кримінального провадження скеровуватимуть для проведення експертизи, зокрема і судово-генетичної.



Варто зазначити, що відповідно до частини 2 статті 396 Кримінального кодексу України не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається законом. Тобто, 26-річний житель Дубровиці покарання не нестиме.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Втративши зв’язок із рідним братом, 39-річна жителька Дубна звернулася із заявою до поліції першого квітня 2016 року. Жінка просила допомогти встановити його місце знаходження, зазначивши, що 41-річний чоловік не був офіційно зареєстрований за жодною адресою і у 2015 році проживав у Рівному.У зв’язку зі зникненням особи, поліцейські розпочали досудове розслідування - повідомляє Магнолія ТВ У результаті проведених тривалих розшукових заходів, завдяки скрупульозній та злагодженій роботі всіх підрозділів поліції області вдалося встановити хронологію тогочасних подій та осіб, причетних до злочину.«Оперативники управління карного розшуку з’ясували, що 19 серпня 2015 року зниклий дубенчанин приїхав у гості до 53-річного жителя Дубровиці, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області. — Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого господар завдав знайомому удар ножем».Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям — житель Дубна помер на місці події. Аби приховати злочин, батько із сином закопали тіло загиблого неподалік будинку у лісових хащах. Обоє ретельно мовчали про скоєне.Однак через два роки на сході України загинув і сам зловмисник, а його 26-річний син після наведення беззаперечних доказів зізнався в усьому і погодився показати орієнтовне місце, де закопували тіло.Як зазначив Сергій Волков, два дні поліцейські за участі місцевих жителів, які згодилися допомогти, перекопували місцевість. До пошуків залучили й екскаватор.Нещодавно поліцейські натрапили на череп людини. Згодом за участю слідчих та криміналістів слідчого управління вдалося знайти рештки скелету загиблого, які у рамках кримінального провадження скеровуватимуть для проведення експертизи, зокрема і судово-генетичної.Варто зазначити, що відповідно до частини 2 статті 396 Кримінального кодексу України не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається законом. Тобто, 26-річний житель Дубровиці покарання не нестиме.

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