Курс валют у Луцьку на 28 липня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.257, а продаж - 25.683.
Євро при купівлі становить - 28.071, продажу - 28.685.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.414.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.443, продаж - 6.854.
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Євро при купівлі становить - 28.071, продажу - 28.685.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.414.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.443, продаж - 6.854.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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