Яке свято 28 липня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:44
У неділю, 28 липня, відзначається найважливіше християнське свято День Хрещення Київської Русі.
За переданням, у 988 році князь Володимир прийняв християнську віру і організував масове хрещення слов'ян у Дніпрі. Традиційно у цей день проводяться молебні та хресні ходи. Віруючі християни славлять князя Володимира і розмірковують про те, що значить для них хрещення. Про це пише Знай.ua
Прикмети 28 липня у день Хрещення Русі
– Якщо працювати 28 липня – то це до біди і кошмарів вночі.
– У День Володимира Красне Сонечко обов'язково буде дуже сонячно.
– Липа пожовтіла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.
– Якщо зранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.
– Вітер південний – погода сонячна.
– Якщо грім гучний – буде дощ.
– Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то завтра піде дощ.
– Коники в поле голосно скрекочуть – до спеки.
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За переданням, у 988 році князь Володимир прийняв християнську віру і організував масове хрещення слов'ян у Дніпрі. Традиційно у цей день проводяться молебні та хресні ходи. Віруючі християни славлять князя Володимира і розмірковують про те, що значить для них хрещення. Про це пише Знай.ua
Прикмети 28 липня у день Хрещення Русі
– Якщо працювати 28 липня – то це до біди і кошмарів вночі.
– У День Володимира Красне Сонечко обов'язково буде дуже сонячно.
– Липа пожовтіла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.
– Якщо зранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.
– Вітер південний – погода сонячна.
– Якщо грім гучний – буде дощ.
– Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то завтра піде дощ.
– Коники в поле голосно скрекочуть – до спеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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