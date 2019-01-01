Яке свято 28 липня: чого не можна робити в цей день





За переданням, у 988 році князь Володимир прийняв християнську віру і організував масове хрещення слов'ян у Дніпрі. Традиційно у цей день проводяться молебні та хресні ходи. Віруючі християни славлять князя Володимира і розмірковують про те, що значить для них хрещення. Про це пише







Прикмети 28 липня у день Хрещення Русі



– Якщо працювати 28 липня – то це до біди і кошмарів вночі.

– У День Володимира Красне Сонечко обов'язково буде дуже сонячно.

– Липа пожовтіла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.

– Якщо зранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.

– Вітер південний – погода сонячна.

– Якщо грім гучний – буде дощ.

– Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то завтра піде дощ.

– Коники в поле голосно скрекочуть – до спеки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 28 липня, відзначається найважливіше християнське свято День Хрещення Київської Русі.За переданням, у 988 році князьприйняв християнську віру і організував масове хрещення слов'ян у Дніпрі. Традиційно у цей день проводяться молебні та хресні ходи. Віруючі християни славлять князя Володимира і розмірковують про те, що значить для них хрещення. Про це пише Знай.ua – Якщо працювати 28 липня – то це до біди і кошмарів вночі.– У День Володимира Красне Сонечко обов'язково буде дуже сонячно.– Липа пожовтіла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.– Якщо зранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.– Вітер південний – погода сонячна.– Якщо грім гучний – буде дощ.– Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то завтра піде дощ.– Коники в поле голосно скрекочуть – до спеки.

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