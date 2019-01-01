«Волинь» програла у першій грі нового сезону





«Авангард» – «Волинь» – 3:2, – пише



Голи: 0:1 – Хагназарі (4), 1:1 – Сеницький (50), 2:1 – Собко (57), 3:1 – Яворський (70), 3:2 – Болденков (90+1).



«Авангард»: 75. Денчук, 18. Воробєй, (3. Мірошник, 43), 19. Сеницький, 4. Брюхов, 33. Ульянов (35. Трояновський, 79), 55. Лобов, 77. Полюлях, 9. Матяж (8. Шаврін, 59), 10. Собко – к (57. Кірієнко, 64), 29. Ємець, 11. Яворський (7. Моісеєнко, 71).



«Волинь»: 30. Котляров, 8. Чауча (27. Мельничук, 76), 5. Горопевшик, 4. Болденков, 93. Цюпа, 95. Курко, 44. Неплях (22. Волошинович, 67), 11. Бартулович (34. Климець, 38), 29. Кожанов, 10. Хагназрі, 21. Пономар.



Минулого чемпіонату обидві команди фінішували у верхній частині турнірної таблиці. У літнє міжсезоння й в «Авангарда», й у «Волині»



Старт матчу для лучан був максимально вдалий. Уже на четвертій хвилині спрацювала напрацьована ще з минулого сезону зв’язка – Младен Бартулович зайшов у карний і скинув під удар на Сіаваша Хагназарі, котрий поцілив у ближню «дев’ятку». Швидкий гол десь під корегував дії команд. «Волинь» зарано заграла обережніше, а господарі поля багато атакували. Лучани мали кілька нагод збільшити свою перевагу. Найкраща була у Євгена Непляха на 32 хвилині, однак він з лінії воротарського майданчика пробив прямо у голкіпера, на підборі першим був Бартулович, однак і він не зумів пробити повз Артура Денчука. Буквально за мить хорватський легіонер «Волині» змарнував ще одну чудову нагоду й був замінений. А дарма, адже без нього в атаці у «хрестоносців» взагалі нічого не клеїлося. Фактично, після першого тайму футбол для «Волині» закінчився.



Тотальний брак у передачах і провали в обороні призвели до трьох голів у ворота Ярослава Котлярова з 50 по 70 хвилини. Новий голкіпер лучан невпевнено зіграв, коли Юрій Сеницький зрівнював рахунок. На 57 хвилині Віталій Собко вивів «Авангард» вперед, а Вадим Яворський збільшив перевагу краматорців – 3:1. Через провальну гру на своєму фланзі на лаву запасних сів новачок «Волині» Амбросій Чачуа. Більш-менш оговтатись лучанам вдалося лише під завісу поєдинку. Неприємний присмак від його підсумкового результату трохи підсолодив гол Валерія Болденкова уже у компенсований час.



Наступний поєдинок «Волинь» проведе на виїзді з не менш складним суперником – «Рухом» з Винників. Матч відбудеться 4 серпня у Львові. У першому турі рухівці на виїзді мінімально обіграли «Балкани».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після невдачі у стикових матчах за підвищення у класі на фініші минулого сезону уболівальники «Волині» з нетерпінням очікували нового чемпіонату, аби разом із улюбленою командою продовжити похід у прем’єр-лігу. На жаль, стартовий матч вийшов провальним.«Авангард» – «Волинь» – 3:2, – пише visnyk.lutsk 0:1 – Хагназарі (4), 1:1 – Сеницький (50), 2:1 – Собко (57), 3:1 – Яворський (70), 3:2 – Болденков (90+1).75. Денчук, 18. Воробєй, (3. Мірошник, 43), 19. Сеницький, 4. Брюхов, 33. Ульянов (35. Трояновський, 79), 55. Лобов, 77. Полюлях, 9. Матяж (8. Шаврін, 59), 10. Собко – к (57. Кірієнко, 64), 29. Ємець, 11. Яворський (7. Моісеєнко, 71).30. Котляров, 8. Чауча (27. Мельничук, 76), 5. Горопевшик, 4. Болденков, 93. Цюпа, 95. Курко, 44. Неплях (22. Волошинович, 67), 11. Бартулович (34. Климець, 38), 29. Кожанов, 10. Хагназрі, 21. Пономар.Минулого чемпіонату обидві команди фінішували у верхній частині турнірної таблиці. У літнє міжсезоння й в «Авангарда», й у «Волині» з’явилося чимало новачків . Слід відзначити, що краматорці підсилилися, як мінімум, не гірше за лучан, а можливо й краще. У «хрестоносців» у стартовому складі вийшли одразу троє новобранців – голкіпер Ярослав Котляров, захисник Амбросій Чачуа і нападник Віталій Пономар. На жаль, жоден з них не показав оптимальної гри.Старт матчу для лучан був максимально вдалий. Уже на четвертій хвилині спрацювала напрацьована ще з минулого сезону зв’язка – Младен Бартулович зайшов у карний і скинув під удар на Сіаваша Хагназарі, котрий поцілив у ближню «дев’ятку». Швидкий гол десь під корегував дії команд. «Волинь» зарано заграла обережніше, а господарі поля багато атакували. Лучани мали кілька нагод збільшити свою перевагу. Найкраща була у Євгена Непляха на 32 хвилині, однак він з лінії воротарського майданчика пробив прямо у голкіпера, на підборі першим був Бартулович, однак і він не зумів пробити повз Артура Денчука. Буквально за мить хорватський легіонер «Волині» змарнував ще одну чудову нагоду й був замінений. А дарма, адже без нього в атаці у «хрестоносців» взагалі нічого не клеїлося. Фактично, після першого тайму футбол для «Волині» закінчився.Тотальний брак у передачах і провали в обороні призвели до трьох голів у ворота Ярослава Котлярова з 50 по 70 хвилини. Новий голкіпер лучан невпевнено зіграв, коли Юрій Сеницький зрівнював рахунок. На 57 хвилині Віталій Собко вивів «Авангард» вперед, а Вадим Яворський збільшив перевагу краматорців – 3:1. Через провальну гру на своєму фланзі на лаву запасних сів новачок «Волині» Амбросій Чачуа. Більш-менш оговтатись лучанам вдалося лише під завісу поєдинку. Неприємний присмак від його підсумкового результату трохи підсолодив гол Валерія Болденкова уже у компенсований час.Наступний поєдинок «Волинь» проведе на виїзді з не менш складним суперником – «Рухом» з Винників. Матч відбудеться 4 серпня у Львові. У першому турі рухівці на виїзді мінімально обіграли «Балкани».

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