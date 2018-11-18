У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Луцьку скаржаться на «автохама», який припаркувався на тротуарі.
Про це у Facebook-групі «АвтоАндони» Луцька повідомив Володимир Домбровський, — пише volynonline.
«Якби не було місця для паркування, але пів вулиці вільно», — йдеться у дописі.
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Про це у Facebook-групі «АвтоАндони» Луцька повідомив Володимир Домбровський, — пише volynonline.
«Якби не було місця для паркування, але пів вулиці вільно», — йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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