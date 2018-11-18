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У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО

У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО
У Луцьку скаржаться на «автохама», який припаркувався на тротуарі.

Про це у Facebook-групі «АвтоАндони» Луцька повідомив Володимир Домбровський, — пише volynonline.

«Якби не було місця для паркування, але пів вулиці вільно», — йдеться у дописі.

У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО

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Теги: автоандони, Луцьк, авто, паркування, позор
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