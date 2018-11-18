У Луцьку «автоандон» перегородив тротуар. ФОТО





Про це у Facebook-групі «АвтоАндони» Луцька повідомив Володимир Домбровський, — пише



«Якби не було місця для паркування, але пів вулиці вільно», — йдеться у дописі.





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