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#Ретрофото: яким було село на Волині сто років тому

#Ретрофото: яким було село на Волині сто років тому
Показали, який вигляд мало село Журавники, що на Горохівщині.

Відповідну світлину опублікувала у Facebook краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко, – пише Район.Горохів.

«Село Журавники (Дружкопіль) Горохівського району. Фото поч. ХХ століття», – підписала вона фото.

#Ретрофото: яким було село на Волині сто років тому


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Теги: Ретро, Горохів, Журавники, Волинь
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