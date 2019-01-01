#Ретрофото: яким було село на Волині сто років тому





Відповідну світлину опублікувала у Facebook краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко, – пише



«Село Журавники (Дружкопіль) Горохівського району. Фото поч. ХХ століття», – підписала вона фото.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд мало село Журавники, що на Горохівщині.Відповідну світлину опублікувала у Facebook краєзнавиця, – пише Район.Горохів «Село Журавники (Дружкопіль) Горохівського району. Фото поч. ХХ століття», – підписала вона фото.

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