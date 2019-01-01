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Священик Іван Сидор розповів, як протистояти московським міфам і маніпуляції

Священик Іван Сидор розповів, як протистояти московським міфам і маніпуляції
Україна поки що не виграла інформаційну війну з країною-агресором – Росією.

Про московські міфи та маніпуляції говорив священик Іван Сидор у ефірі «Обозревателя», – пише Район.Горохів.

Іван Сидор вважає, що потрібно активно користуватися соцмережами і власноруч поширювати правдиву перевірену інформацію.

В ефірі пролунала теза, що російська церква є важливим фактором впливу і її надалі будуть використовувати в цілях пропаганди. Тож українцям варто мати це на увазі.

Детальніше дивіться у сюжеті.


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Теги: Іван Сидор, Москва, маніпуляція, церква
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Сьогодні, 19:38
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