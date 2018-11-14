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Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся масштабний фестиваль пива та м’яса, що тривав впродовж двох днів – 27 та 28 серпня у замку Любарта.

На дійство зібралися шанувальники справжнього крафтового пива зі всієї країни, аби обрати краще і вдосталь поласувати смачними м’ясними стравами під акомпонування відомих місцевих діджеїв.

Гості мали можливість спробувати наїдки та напої від представників 26-ти закладів Луцька, Рівненщини, Львівщини, Київщини, Одещини та Черкащини.

Грандіозне святкування супроводжувалося цікавою шоу програмою та конкурсами, серед них – рокотека та укротека від діджеїв, Beer Pong Challenge, Beer Armwrestling та вечірні виступи місцевих колективів.

На фестиваль приходили люди різного віку, бо для дітей тут також передбачили розваги. Поки дорослі ласували пивом, то малюки мали у своєму розпорідженні ціле містечко із конкурсами, фотозонами, сувенірами та майстер класами.

До слова, під час фестивалю можна було також приєднатися до однієї з екскурсій у замку і дізнатися більше про історичну локацію, де влаштували захід.

Не зважаючи на хорошу погоду і різноманіття забав, людей прийшло не так багато, то ж знайти собі місце у затінку міг кожен.

Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був фестиваль пива та м'яса у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: Луцьк, фестиваль пива та м'яса, Волинь, фото, замок Любарта
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