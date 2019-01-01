У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва
Сьогодні, 12:10
Триває завершальний етап створення музею пам’яті народного депутата України, благодійника та мецената Ігоря Єремеєва в Острожецькому ліцеї, який перейменували на його честь. Модернізація торкнеться не лише самого музею, а й території навколо: там облаштовують алею, встановлюють лавки, висаджують квіти.
Оцінити перші результати модернізації можна буде вже в середині серпня. До слова, 11 числа в Острожці проведуть щорічний турнір з міні-футболу пам’яті Ігоря Мироновича. Про це пише 12 канал.
Не один рік ліцей, що є найстарішим у Млинівському районі, осучаснюють. Друг та бізнес-партнер Ігоря Єремеєва Степан Івахів підтримав ініціативу змінити локацію шкільного куточка пам’яті Ігоря Мироновича, аби створити достойний, красивий та сучасний музей.
«Силами рідних, друзів і колег Ігоря Мироновича був зроблений фасад школи, сходи. Це все оновилося, дуже гарно виглядає, сучасно, але ще є над чим працювати. Прийняли рішення модернізувати хол ліцею і саме туди перенести музей Ігоря Єремеєва», – зазначила медійниця Катерина Дулапчій.
Задумали – втілили. Нині коштом Степана Івахіва хол навчального закладу вже модернізовано. Там планують встановити стелу з висловами Ігоря Мироновича та його світлинами. Також зроблять експозицію фотографій, які видатний випускник школи зробив за життя у різних куточках світу.
Дизайнер-виконавець проекту Костянтин Петрук зазначив, що роботи ведуть не лише всередині приміщення, а й на території біля нього.
«Тут вже облаштовується алея з габіонами, встановили лавки, посадимо квіти. Увечері алея буде підсвічуватися, у проекті є місця для фотозони. Це ж на центральній вулиці Острожця – люди будуть сюди ходити, аби просто приємно провести час» , – пояснив Петрук.
До озеленення алеї долучилося Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства з ініціативи начальника Олександра Кватирка.
Та це не всі зміни, які чекають на учнів ліцею: Євген Єремеєв, брат Ігоря Мироновича, взявся благоустрій майданчика, де проходять шкільні лінійки. Там зняли старий асфальт і нині вкладають бруківку з візерунком.
«Це чудовий проект. Бо ми таким чином вшановуємо пам’ять Ігоря Мироновича і продовжуємо його роботу над розвитком цього навчального закладу. Впевнений, 1 вересня учні достойно оцінять зміни у рідному ліцеї» , – поділився колега, бізнесмен Олег Галущак.
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Оцінити перші результати модернізації можна буде вже в середині серпня. До слова, 11 числа в Острожці проведуть щорічний турнір з міні-футболу пам’яті Ігоря Мироновича. Про це пише 12 канал.
Не один рік ліцей, що є найстарішим у Млинівському районі, осучаснюють. Друг та бізнес-партнер Ігоря Єремеєва Степан Івахів підтримав ініціативу змінити локацію шкільного куточка пам’яті Ігоря Мироновича, аби створити достойний, красивий та сучасний музей.
«Силами рідних, друзів і колег Ігоря Мироновича був зроблений фасад школи, сходи. Це все оновилося, дуже гарно виглядає, сучасно, але ще є над чим працювати. Прийняли рішення модернізувати хол ліцею і саме туди перенести музей Ігоря Єремеєва», – зазначила медійниця Катерина Дулапчій.
Задумали – втілили. Нині коштом Степана Івахіва хол навчального закладу вже модернізовано. Там планують встановити стелу з висловами Ігоря Мироновича та його світлинами. Також зроблять експозицію фотографій, які видатний випускник школи зробив за життя у різних куточках світу.
Дизайнер-виконавець проекту Костянтин Петрук зазначив, що роботи ведуть не лише всередині приміщення, а й на території біля нього.
«Тут вже облаштовується алея з габіонами, встановили лавки, посадимо квіти. Увечері алея буде підсвічуватися, у проекті є місця для фотозони. Це ж на центральній вулиці Острожця – люди будуть сюди ходити, аби просто приємно провести час» , – пояснив Петрук.
До озеленення алеї долучилося Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства з ініціативи начальника Олександра Кватирка.
Та це не всі зміни, які чекають на учнів ліцею: Євген Єремеєв, брат Ігоря Мироновича, взявся благоустрій майданчика, де проходять шкільні лінійки. Там зняли старий асфальт і нині вкладають бруківку з візерунком.
«Це чудовий проект. Бо ми таким чином вшановуємо пам’ять Ігоря Мироновича і продовжуємо його роботу над розвитком цього навчального закладу. Впевнений, 1 вересня учні достойно оцінять зміни у рідному ліцеї» , – поділився колега, бізнесмен Олег Галущак.
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