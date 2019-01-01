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У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва

У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва
Триває завершальний етап створення музею пам’яті народного депутата України, благодійника та мецената Ігоря Єремеєва в Острожецькому ліцеї, який перейменували на його честь. Модернізація торкнеться не лише самого музею, а й території навколо: там облаштовують алею, встановлюють лавки, висаджують квіти.

Оцінити перші результати модернізації можна буде вже в середині серпня. До слова, 11 числа в Острожці проведуть щорічний турнір з міні-футболу пам’яті Ігоря Мироновича. Про це пише 12 канал.

Не один рік ліцей, що є найстарішим у Млинівському районі, осучаснюють. Друг та бізнес-партнер Ігоря Єремеєва Степан Івахів підтримав ініціативу змінити локацію шкільного куточка пам’яті Ігоря Мироновича, аби створити достойний, красивий та сучасний музей.

Раніше куточок пам’яті Ігоря Єремеєва виглядав так
Раніше куточок пам’яті Ігоря Єремеєва виглядав так


«Силами рідних, друзів і колег Ігоря Мироновича був зроблений фасад школи, сходи. Це все оновилося, дуже гарно виглядає, сучасно, але ще є над чим працювати. Прийняли рішення модернізувати хол ліцею і саме туди перенести музей Ігоря Єремеєва», – зазначила медійниця Катерина Дулапчій.

Задумали – втілили. Нині коштом Степана Івахіва хол навчального закладу вже модернізовано. Там планують встановити стелу з висловами Ігоря Мироновича та його світлинами. Також зроблять експозицію фотографій, які видатний випускник школи зробив за життя у різних куточках світу.

Хол вже модернізували
Хол вже модернізували


Дизайнер-виконавець проекту Костянтин Петрук зазначив, що роботи ведуть не лише всередині приміщення, а й на території біля нього.

«Тут вже облаштовується алея з габіонами, встановили лавки, посадимо квіти. Увечері алея буде підсвічуватися, у проекті є місця для фотозони. Це ж на центральній вулиці Острожця – люди будуть сюди ходити, аби просто приємно провести час» , – пояснив Петрук.

До озеленення алеї долучилося Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства з ініціативи начальника Олександра Кватирка.

У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва
У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва


Та це не всі зміни, які чекають на учнів ліцею: Євген Єремеєв, брат Ігоря Мироновича, взявся благоустрій майданчика, де проходять шкільні лінійки. Там зняли старий асфальт і нині вкладають бруківку з візерунком.

«Це чудовий проект. Бо ми таким чином вшановуємо пам’ять Ігоря Мироновича і продовжуємо його роботу над розвитком цього навчального закладу. Впевнений, 1 вересня учні достойно оцінять зміни у рідному ліцеї» , – поділився колега, бізнесмен Олег Галущак.

У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва
У школі на Рівненщині незабаром відкриють музей пам’яті Ігоря Єремеєва

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Теги: Ігор Єремеєв, Рівненщина, Рівне, Волинь, депутат, школа
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