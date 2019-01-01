В Острожці відбудеться футбольний турнір пам’яті Ігоря Єремеєва

Ігоря Єремеєва – відомого волинського бізнесмена, нардепа та мецената. Традиційно у футбол гратимуть у його рідному селі Острожець.



Змагання приурочені до річниці смерті Ігоря Мироновича. Цьогоріч турнір триватиме 2 дні: 10 та 11 серпня. У перший день змагатимуться діти, а вже наступного дня на полі зійдуться дорослі команди. Про це пише



У неділю, 11 серпня, 16 команд з Млинівського району змагатимуться за кубок Ігоря Єремеєва, який з року в рік переходить від одних переможців до інших. На призерів чекатимуть окремі кубки та грошові винагороди. А ще будуть визначати найкращого бомбардира, воротаря та захисника, кожен з них також отримає винагороду.



Не забули організатори й про вболівальників. Їм обіцяють безкоштовні куліш, піцу, морозиво та прохолодні напої.





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