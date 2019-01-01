У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади





Про це організатори повідомили на своїй сторінці у Facebook.



Фестиваль триватиме впродовж двох днів – 22 та 23 серпня на арені «Сітіпарк» під гаслами «Творіть та надихайтесь» і «Життя – це рух».



Учасники конкурсу змагатимуться за першість у найрізноманітніших номінаціях, серед яких – малювання, плетіння, миловаріння, ори гамі, арт-коучинг, біг, стрільба з гвинтівки, штовхання ядра, дартс та інші.



Детальніше із програмою фестивалю можна ознайомитися на







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