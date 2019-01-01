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У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади

У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади
У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров'я»

Про це організатори повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Фестиваль триватиме впродовж двох днів – 22 та 23 серпня на арені «Сітіпарк» під гаслами «Творіть та надихайтесь» і «Життя – це рух».

Учасники конкурсу змагатимуться за першість у найрізноманітніших номінаціях, серед яких – малювання, плетіння, миловаріння, ори гамі, арт-коучинг, біг, стрільба з гвинтівки, штовхання ядра, дартс та інші.

Детальніше із програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті.

У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади


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Теги: Луцьк, фестиваль, змагання, сеньйоріада
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