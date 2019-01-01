У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади
Сьогодні, 20:42
У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров'я»
Про це організатори повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Фестиваль триватиме впродовж двох днів – 22 та 23 серпня на арені «Сітіпарк» під гаслами «Творіть та надихайтесь» і «Життя – це рух».
Учасники конкурсу змагатимуться за першість у найрізноманітніших номінаціях, серед яких – малювання, плетіння, миловаріння, ори гамі, арт-коучинг, біг, стрільба з гвинтівки, штовхання ядра, дартс та інші.
Детальніше із програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті.
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Про це організатори повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Фестиваль триватиме впродовж двох днів – 22 та 23 серпня на арені «Сітіпарк» під гаслами «Творіть та надихайтесь» і «Життя – це рух».
Учасники конкурсу змагатимуться за першість у найрізноманітніших номінаціях, серед яких – малювання, плетіння, миловаріння, ори гамі, арт-коучинг, біг, стрільба з гвинтівки, штовхання ядра, дартс та інші.
Детальніше із програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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