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У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста

У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста
У рамках святкування Дня міста у Володимирі-Волинському відбувся конкурс на швидкісне збирання пазлів «Місто-пазл» та презентація унікальної мапи княжого міста.

Реалізували проект засновниці НГО«Creative studio» Анастасія Азанова та Олена Омелюх, – пише Район.Володимир-Волинський.

«Місто-пазл» – це мультяшна мапа Володимира-Волинського, на яку нанесено усі пам’ятки, пам’ятники та головні об’єкти.

Графічний художник пазлу – Олена Кошляцька.

«Які об’єкти зображувати, а які ні, про кольорову гаму та стиль ми запитували у містян – упродовж грудня була відкрита гугл-форма для збору думок з приводу вигляду мапи», – розповіла Анастасія Азанова.

Наразі виготовлено 42 пазли формату А2 на 600 елементів. Призначення «Місто-пазла» – вивчення розташування пам’яток історії для орієнтування в місті.

Участь у чотиригодинному змаганні на складання «Міста-пазлу» взяли 4 команди. По екземпляру пазлів отримала кожна команда на змаганні на швидкісне його збирання, а решту примірників «Creative studio» передадуть міській раді, щоб цією унікальною сувенірною продукцією могли відзначати мешканців за здобутки для Володимира-Волинського.

Переможцями змагань стала команда «Lucky puzzle», учасники якої Віктор Савенок, Сергій Свистун та Яна Савенок впорались із завданням за 1 годину 36 хвилин.

Крім пазлів, учасники отримали подарунки від організаторів: горнятка «Княжна Володимира», брендовані блокноти, ручки та солодощі.

У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста
У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста
У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста

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Теги: Володимир-Волинський, день міста, фотографія, мапа, святкування, конкурс
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