вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО

На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО
Автор «Книги рекордів Волині» Петро Кравчук розповів про незвичайного «супергриба», якого йому пощастило побачити та сфотографувати.

Розповіддю він ділиться на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Любешів.

«Доводилося бачити різні лісові дивовижі», – зазначає Петро Кравчук, але каже, що вперше бачив, щоб у парочки білих грибів на шапці виросла ще одна пара.

Знайшов це грибне диво два роки тому завзятий грибник Леонід Михалик із села Великий Курінь. А привезла незвичайну знахідку на фотосесію дружина грибника Людмила.

«Чоловік зі щастям і по гриби ходить, і рибу ловить. У ліс іде ще затемна, щоб встигнути на роботу, бо ж працює в хлібопекарні. Він наперед знає, де ростуть гриби. Відразу після одруження, коли вперше пішла з ним на «тихе полювання», дуже цьому дивувалася. Чоловік казав: «Іди під ту березу, там має бути гриб». Я йшла – і справді знаходила гарного боровика. Це мене дуже вразило, адже я шукаю гриби, а мій милий наперед знає, де їх зрізати. Тож односельці влучно жартують, що не Михалик збирає гриби, а гриби його шукають! – розповіла Людмила.

Заважила в очищеному вигляді ця «двоповерхова» сімейка 320 грамів.

На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гриби, Волинь, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО
Сьогодні, 14:50
В Острожці відбудеться футбольний турнір пам’яті Ігоря Єремеєва
Сьогодні, 14:30
Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії
Сьогодні, 13:47
Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage»
Сьогодні, 13:18
Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:49
Схожі новини
Як, коли і у що збирати: волинські лісівники дали «грибні» поради Як, коли і у що збирати: волинські лісівники дали «грибні» поради
27 липень, 14:16
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
22 липень, 13:44
Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів
10 липень, 11:21
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
09 липень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
В Острожці відбудеться футбольний турнір пам’яті Ігоря Єремеєва
Сьогодні, 14:30
 0
Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії
Сьогодні, 13:47
 0
Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage»
Сьогодні, 13:18
 0
Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿