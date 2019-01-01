На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО

Петро Кравчук розповів про незвичайного «супергриба», якого йому пощастило побачити та сфотографувати.



Розповіддю він ділиться на своїй сторінці у Facebook, – пише



«Доводилося бачити різні лісові дивовижі», – зазначає Петро Кравчук, але каже, що вперше бачив, щоб у парочки білих грибів на шапці виросла ще одна пара.



Знайшов це грибне диво два роки тому завзятий грибник Леонід Михалик із села Великий Курінь. А привезла незвичайну знахідку на фотосесію дружина грибника Людмила.



«Чоловік зі щастям і по гриби ходить, і рибу ловить. У ліс іде ще затемна, щоб встигнути на роботу, бо ж працює в хлібопекарні. Він наперед знає, де ростуть гриби. Відразу після одруження, коли вперше пішла з ним на «тихе полювання», дуже цьому дивувалася. Чоловік казав: «Іди під ту березу, там має бути гриб». Я йшла – і справді знаходила гарного боровика. Це мене дуже вразило, адже я шукаю гриби, а мій милий наперед знає, де їх зрізати. Тож односельці влучно жартують, що не Михалик збирає гриби, а гриби його шукають! – розповіла Людмила.



Заважила в очищеному вигляді ця «двоповерхова» сімейка 320 грамів.





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