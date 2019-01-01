Двоє спортсменів з Луцька будуть отримувати стипендії від президента
Сьогодні, 15:17
Двоє лучан, Сергій Ємельянов і Богдана Конашук, отримали стипендії президента України.
Про це йдеться в указі президента України №544/2019 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів», – пише Район.Луцьк.
Стипендії Президента України призначили видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам. Серед них є й лучани.
Сергій Ємельянов – український спортсмен з параканое. Чемпіон Літніх Паралімпійських ігор. Майстер спорту України. Займається параканое у Полтавському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 4 жовтня 2016 року отримав орден «За заслуги» III ст. «За досягнення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України». Наразі представляє Волинську область, місто Луцьк.
Богдана Конашук – членкиня збірної паралімпійської команди України. Майстер спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасниця ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту. Наразі представляє Волинську область, місто Луцьк.
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Про це йдеться в указі президента України №544/2019 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів», – пише Район.Луцьк.
Стипендії Президента України призначили видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам. Серед них є й лучани.
Сергій Ємельянов – український спортсмен з параканое. Чемпіон Літніх Паралімпійських ігор. Майстер спорту України. Займається параканое у Полтавському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 4 жовтня 2016 року отримав орден «За заслуги» III ст. «За досягнення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України». Наразі представляє Волинську область, місто Луцьк.
Богдана Конашук – членкиня збірної паралімпійської команди України. Майстер спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасниця ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту. Наразі представляє Волинську область, місто Луцьк.
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