вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху

Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок хресного ходу Гайновка – Почаїв.

Про це у Facebook повідомив Роман Мойсийчук, – пише volynonline.

Паломники УПЦ МП подолали відстань від Ратного до Буциня.

«Шлях тяжкий, але мета до якої прагнуть богомольці компенсує втрачені сили і труди. Не дивлячись на велику втому всі хрестоходці від малого до великого в піднесеному настрої», — йдеться у дописі.

Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Почаїв, хресний хід, УПЦ МП, Волинь, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – депутат
Сьогодні, 16:15
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Сьогодні, 15:47
Двоє спортсменів з Луцька будуть отримувати стипендії від президента
Сьогодні, 15:17
На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО
Сьогодні, 14:50
В Острожці відбудеться футбольний турнір пам’яті Ігоря Єремеєва
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
У волинському місті прихильники УПЦ (МП) моляться у домовому храмі. ФОТО У волинському місті прихильники УПЦ (МП) моляться у домовому храмі. ФОТО
02 липень, 15:31
Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині
19 червень, 10:27
У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни
20 травень, 15:33
Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ
10 січень, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – депутат
Сьогодні, 16:15
 0
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Сьогодні, 15:47
 0
Двоє спортсменів з Луцька будуть отримувати стипендії від президента
Сьогодні, 15:17
 0
На Волині знайшли незвичного «багатоповерхового» гриба. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
В Острожці відбудеться футбольний турнір пам’яті Ігоря Єремеєва
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿