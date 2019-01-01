Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху





Про це у Facebook повідомив Роман Мойсийчук, – пише



Паломники УПЦ МП подолали відстань від Ратного до Буциня.



«Шлях тяжкий, але мета до якої прагнуть богомольці компенсує втрачені сили і труди. Не дивлячись на велику втому всі хрестоходці від малого до великого в піднесеному настрої», — йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок хресного ходу Гайновка – Почаїв.Про це у Facebook повідомив Роман Мойсийчук, – пише volynonline Паломники УПЦ МП подолали відстань від Ратного до Буциня.«Шлях тяжкий, але мета до якої прагнуть богомольці компенсує втрачені сили і труди. Не дивлячись на велику втому всі хрестоходці від малого до великого в піднесеному настрої», — йдеться у дописі.

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