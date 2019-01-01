Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
Сьогодні, 15:47
Паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок хресного ходу Гайновка – Почаїв.
Про це у Facebook повідомив Роман Мойсийчук, – пише volynonline.
Паломники УПЦ МП подолали відстань від Ратного до Буциня.
«Шлях тяжкий, але мета до якої прагнуть богомольці компенсує втрачені сили і труди. Не дивлячись на велику втому всі хрестоходці від малого до великого в піднесеному настрої», — йдеться у дописі.
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Про це у Facebook повідомив Роман Мойсийчук, – пише volynonline.
Паломники УПЦ МП подолали відстань від Ратного до Буциня.
«Шлях тяжкий, але мета до якої прагнуть богомольці компенсує втрачені сили і труди. Не дивлячись на велику втому всі хрестоходці від малого до великого в піднесеному настрої», — йдеться у дописі.
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