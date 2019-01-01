Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – депутат

Володимира Зеленського візьметься за посади керівників Національного антикорупційного агентства України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Таку думку висловив у ток-шоу «Ситуація» на телеканалі «Прямий» народний депутат Ігор Лапін, – пише



«Якщо ми хочемо говорити про незалежного генпрокурора на сьогоднішній день, то Руслан Рябошапка (заступник глави Офісу президента України – ред.) не зможе бути незалежним. Бо він вже першочергово не є аполітичною людиною, він вже прийшов з командою і так далі. Завдання і цілі? Завдання і цілі будуть стояти такі самі, як і для Служби безпеки України, якій ставляться завдання. Тобто для всіх керівників силових структур, яких буде призначено президентом Зеленським.



Зараз ми бачимо, як активізувалися НАБУ і САП. Я думаю, що наступною атакою, незважаючи на закон, на те, що ми там приймали про конкурси і так далі, буде зміна керівництва цих структурою. Тому що потрібна повна узурпація влади. Якщо ще хтось цього не зрозумів, ми, я думаю, це швидко зрозуміємо. Питання в тому, з чим вона буде боротися: дійсно з корупцією, з бандитами, з негідними? Тоді – окей. А якщо це будуть політичні опоненти, тоді ми отримаємо те, що мали раніше», - заявив депутат.



За словами Лапіна, люди виходили на Майдан не задля хліба чи видовищ, а через відчуття справедливості.



«І хочу наголосити, що за тим зеленим кольором вулиця не стоїть. І саме страшне – це коли вже вулиця починає вирішувати. Це є страшне. Тому що в державі тоді дійсно наступають серйозні процеси. Тому, звичайно, хотілось би застерегти молоду команду амбіційну та без перегибів», - додав політик.







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