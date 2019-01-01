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З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО

З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО
В неділю, 28 липня, рятувальники допомогли мешканцям будинку на вулиці Степана Бандери, 64 у Рівному зняти з дерева домашнього кота.

Зі слів власників тварини, той вже два дні перебував на дереві, не міг злізти і від голоду почав їсти кору - пише Рівне Вечірнє.

Самостійно люди дістатися тварину теж не змогли, оскільки було високо. Бійці ДСНС за кілька хвилин завдяки пожежній драбині дістали кота.

З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО

З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО

«Коли котика повернули власникам, радості не було меж, вусатого одразу почали годувати, а він, правду кажучи, їв зі смаком. Громадяни щиро подякували рятувальникам за щирість, чуйність та швидку допомогу», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області.

З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО
З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО


До слова, не так давно подібна ситуація трапилась і в Луцьку. Тоді кіт видерся на верхівку тополі, висотою в 9 поверхів.

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Теги: Рівне, кіт, порятунок, дерево, кора, голод
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