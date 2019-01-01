З голоду почав їсти кору: на Рівненщині врятували кота, який не міг злізти з дерева. ФОТО





Зі слів власників тварини, той вже два дні перебував на дереві, не міг злізти і від голоду почав їсти кору - пише



Самостійно люди дістатися тварину теж не змогли, оскільки було високо. Бійці ДСНС за кілька хвилин завдяки пожежній драбині дістали кота.







«Коли котика повернули власникам, радості не було меж, вусатого одразу почали годувати, а він, правду кажучи, їв зі смаком. Громадяни щиро подякували рятувальникам за щирість, чуйність та швидку допомогу», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області.







До слова, не так давно подібна ситуація трапилась і в Луцьку. Тоді

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 28 липня, рятувальники допомогли мешканцям будинку на вулиці Степана Бандери, 64 у Рівному зняти з дерева домашнього кота.Зі слів власників тварини, той вже два дні перебував на дереві, не міг злізти і від голоду почав їсти кору - пише Рівне Вечірнє Самостійно люди дістатися тварину теж не змогли, оскільки було високо. Бійці ДСНС за кілька хвилин завдяки пожежній драбині дістали кота.«Коли котика повернули власникам, радості не було меж, вусатого одразу почали годувати, а він, правду кажучи, їв зі смаком. Громадяни щиро подякували рятувальникам за щирість, чуйність та швидку допомогу», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області.До слова, не так давно подібна ситуація трапилась і в Луцьку. Тоді кіт видерся на верхівку тополі , висотою в 9 поверхів.

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