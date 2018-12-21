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На Рівненщині чоловік на вулиці напав на дружину з виделкою

На Рівненщині чоловік на вулиці напав на дружину з виделкою
Жительку Рівного госпіталізували до лікарні після того, як її чоловік напав на неї з виделкою.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Подія трапилася 27 липня поряд з будинком, в якому мешкає потерпіла з дітьми.

39-річний чоловік накинувся на свою 35-річну дружину та наніс їй кілька ударів виделкою по тілу та обличчю.

Після цього нападник втік з місця скоєння злочину.

Потерпілу госпіталізували з численними колотими ранами обличчя та плечей.
Наразі нападника розшукують. Встановлюють також причини нападу.

Розпочато досудове розслідування за ст. 125 КК України.

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Теги: Рівненщина, виделка, напад, чоловік
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