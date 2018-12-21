На Рівненщині чоловік на вулиці напав на дружину з виделкою
Сьогодні, 04:14
Жительку Рівного госпіталізували до лікарні після того, як її чоловік напав на неї з виделкою.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Подія трапилася 27 липня поряд з будинком, в якому мешкає потерпіла з дітьми.
39-річний чоловік накинувся на свою 35-річну дружину та наніс їй кілька ударів виделкою по тілу та обличчю.
Після цього нападник втік з місця скоєння злочину.
Потерпілу госпіталізували з численними колотими ранами обличчя та плечей.
Наразі нападника розшукують. Встановлюють також причини нападу.
Розпочато досудове розслідування за ст. 125 КК України.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Подія трапилася 27 липня поряд з будинком, в якому мешкає потерпіла з дітьми.
39-річний чоловік накинувся на свою 35-річну дружину та наніс їй кілька ударів виделкою по тілу та обличчю.
Після цього нападник втік з місця скоєння злочину.
Потерпілу госпіталізували з численними колотими ранами обличчя та плечей.
Наразі нападника розшукують. Встановлюють також причини нападу.
Розпочато досудове розслідування за ст. 125 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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