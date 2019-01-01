29 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, один із засновників «Громадського. Волинь» Михайло Шелеп (на фото).
Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.
Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.
29 липня 2009-го почесним громадянином Луцька став екс-депутат Верховної Ради Олександр Гудима.
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Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.
Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.
29 липня 2009-го почесним громадянином Луцька став екс-депутат Верховної Ради Олександр Гудима.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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