вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 липня на Волині: гортаючи календар

29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, один із засновників «Громадського. Волинь» Михайло Шелеп (на фото).

Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.

Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.

29 липня 2009-го почесним громадянином Луцька став екс-депутат Верховної Ради Олександр Гудима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони
28 липень, 23:38
Сморід у Луцьку: повідомили, як можна вирішити проблему. ФОТО
28 липень, 22:53
Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО
28 липень, 22:22
У Володимирі відбулась виставка собак. ФОТО
28 липень, 21:45
Схожі новини
28 липня на Волині: гортаючи календар 28 липня на Волині: гортаючи календар
28 липень, 00:00
26 липня на Волині: гортаючи календар 26 липня на Волині: гортаючи календар
26 липень, 00:00
22 липня на Волині: гортаючи календар 22 липня на Волині: гортаючи календар
22 липень, 00:00
21 липня на Волині: гортаючи календар 21 липня на Волині: гортаючи календар
21 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони
28 липень, 23:38
 0
Сморід у Луцьку: повідомили, як можна вирішити проблему. ФОТО
28 липень, 22:53
 0
Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО
28 липень, 22:22
 0
У Володимирі відбулась виставка собак. ФОТО
28 липень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿