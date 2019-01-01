Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО





Про це інформує



Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля «Mercedes-Benz 308», 23-річний рівнянин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на електроопору.



Внаслідок ДТП 33-річний житель села Постійне Костопільського району, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від отриманих травм загинув на місці.







Крім того, травмувалися іще троє пасажирів, які знаходилися у вантажному відділенні мікроавтобуса. У рідного брата загиблого, 33-річного рівнянина, медики діагностували неповний травматичний відрив вушної раковини, у 33-річного жителя села Великий Олексин Рівненського району — перелом ліктьової кістки та нижньої щелепи, у 34-річного жителя Рівного — закриту травми грудної клітки, забій тулуба. Усіх трьох госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.





Водій автомобіля «Mercedes-Benz» одразу після зіткнення втік. Його розшукали патрульні поліцейські спільно із нацгвардією.

З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,4 проміле. 23-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.





Слідчим слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 27 липня, близько 20 години на вулиці Київська обласного центру.Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля «Mercedes-Benz 308», 23-річний рівнянин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на електроопору.Внаслідок ДТП 33-річний житель села Постійне Костопільського району, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від отриманих травм загинув на місці.Крім того, травмувалися іще троє пасажирів, які знаходилися у вантажному відділенні мікроавтобуса. У рідного брата загиблого, 33-річного рівнянина, медики діагностували неповний травматичний відрив вушної раковини, у 33-річного жителя села Великий Олексин Рівненського району — перелом ліктьової кістки та нижньої щелепи, у 34-річного жителя Рівного — закриту травми грудної клітки, забій тулуба. Усіх трьох госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.Водій автомобіля «Mercedes-Benz» одразу після зіткнення втік. Його розшукали патрульні поліцейські спільно із нацгвардією.З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,4 проміле. 23-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Слідчим слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.

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