У Володимирі відбулась виставка собак. ФОТО





Її організували і провели Волинський обласний і Володимир-Волинський відокремлені підрозділи ФМСУ -



У княжому місті виставку проводять уже вдванадцяте. Цьогоріч захід охопив 86 учасників із Волинської, Рівненської, Львівської областей. Зазначають, що всі собаки наділені особливими якостями — слухняні, швидкі та вміли орієнтуватися в місцевості.



Кращі якості чотирилапих помічників людини оцінювали експерти з Рогатина, Кам’янця-Подільського, Луцька та Рівного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 28-го липня, у Володимирі-Волинському відбулася обласна виставка мисливських собак.Її організували і провели Волинський обласний і Володимир-Волинський відокремлені підрозділи ФМСУ - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.У княжому місті виставку проводять уже вдванадцяте. Цьогоріч захід охопив 86 учасників із Волинської, Рівненської, Львівської областей. Зазначають, що всі собаки наділені особливими якостями — слухняні, швидкі та вміли орієнтуватися в місцевості.Кращі якості чотирилапих помічників людини оцінювали експерти з Рогатина, Кам’янця-Подільського, Луцька та Рівного.

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