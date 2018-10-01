У Володимирі відбулась виставка собак. ФОТО
Сьогодні, 21:45
В неділю, 28-го липня, у Володимирі-Волинському відбулася обласна виставка мисливських собак.
Її організували і провели Волинський обласний і Володимир-Волинський відокремлені підрозділи ФМСУ - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
У княжому місті виставку проводять уже вдванадцяте. Цьогоріч захід охопив 86 учасників із Волинської, Рівненської, Львівської областей. Зазначають, що всі собаки наділені особливими якостями — слухняні, швидкі та вміли орієнтуватися в місцевості.
Кращі якості чотирилапих помічників людини оцінювали експерти з Рогатина, Кам’янця-Подільського, Луцька та Рівного.
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Її організували і провели Волинський обласний і Володимир-Волинський відокремлені підрозділи ФМСУ - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
У княжому місті виставку проводять уже вдванадцяте. Цьогоріч захід охопив 86 учасників із Волинської, Рівненської, Львівської областей. Зазначають, що всі собаки наділені особливими якостями — слухняні, швидкі та вміли орієнтуватися в місцевості.
Кращі якості чотирилапих помічників людини оцінювали експерти з Рогатина, Кам’янця-Подільського, Луцька та Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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