Сморід у Луцьку: повідомили, як можна вирішити проблему. ФОТО

Артем Рудий розповів, як швидко можна вирішити проблему смороду в Луцьку.



Проблему смороду в Луцьку можуть вирішити корисні мікроорганізми. Про це йдеться на сторінці фахівця у



На думку Артема Рудого, пробіотики безпечні для навколишнього середовища та людини. Достатня кількість корисних мікроорганізмів «поборюють» патогенну мікрофлору, що в подальшому призводить до швидкого знезараження відстійника, а зменшення допустимих норм забруднюючих речовин пришвидшить знешкодження токсичного запаху.



За його словами, при достатній кількості внесення пробіотиків, запах починає зникати вже на 3-5 день, і головне очищує не тільки надземну поверхню, а й дно водоймищ. Розчиняючи при цьому наявні органічні рештки тощо.



«Для початку потрібно виявити джерело неприємного смороду та визначити площу. В подальшому це дасть можливість внести потрібну кількість корисних мікроорганізмів. Наступну роботу по очищенню відстійників, мікроорганізми виконають самотужки, без вмішування в процес людини», – пояснює фахівець.



Як приклад вирішення проблеми, Артем Рудий наводить озеро в місті Лубни Полтавської області. Там проблему подібного характеру вирішили в 2016 році.



Для вирішення проблеми місцеві жителі писали заяви в різні інстанції, оббивали пороги державних установ та отримували відмову.



Згодом ініціативна група почала збір коштів місцевих жителів та меценатів для вирішення екологічної проблеми. За два тижні зібрали достатню кількість коштів власними силами. Жителі міста Лубни підготували та внесли пробіотики у водойму. Запах зник в перший тиждень. Водойма повністю очистилась протягом місяця.



«Опираючись на власний досвід, ситуацію щодо смороду в Луцьку, на мою думку, зможуть вирішити тільки місцеві жителі. Держструктури за два роки вже показали безрезультативність власних дій та неспроможність вирішити питання щодо врегулювання екологічної катастрофи. Навіть після часткового знезараження та засипання відстійників, сморід продовжує й надалі «душити» жителів міста та навколишніх сіл: Боратин, Великий Омеляник, Гірка Полонка, Городище, Тарасово, Рованці, Зміїнець тощо. В свою чергу, як спеціаліст, порекомендував дієвий спосіб щодо вирішення екологічної катастрофи в місті та готовий відповісти на всі питання» – зазначає Артем Рудий.



Також він подає фото Лубнівського озера «до» та «після».









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