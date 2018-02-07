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Наїхав на міну: на Донбасі підірвався тракторист

Наїхав на міну: на Донбасі підірвався тракторист
Поблизу окупованого Нікішиного, що розташовується за 60 кілометрів від Донецька, чоловік їхав на тракторі та підірвався, імовірно, на протитанковій міні. Внаслідок вибуху він отримав переломи правої ноги.

Як зазначають спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у своєму звіті, інцидент трапився 19 липня.Чоловік їхав ґрунтовою дорогою з придорожньою рослинністю, і почув гучний вибух, – пише 24 канал.

Вже 23 липня члени патруля СММ у його помешканні в Ольховатці зафіксували пошкоджені колеса та шасі трактора. Також вони бачили неподалік розібрані частини транспортного засобу. За їхньою оцінкою, машина постраждала внаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62).

Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, розповів, що виявив потерпілого на дорозі – той лежав через поранення ноги. Зрештою він відвіз свого друга до лікарні в Єнакієвому. Там медики констатували переломи правої ноги.

Схожий випадок на початку червня також трапився між Попасною та селом Новозванівка, що на Луганщині. Тут двоє чоловіків зазнали поранень після того, як їхній трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій і той здетонував.

На головній – фото з місця події 2-х місячної давнини. Тоді на Луганщині підірвалися трактористи, які працювали на полі.

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Теги: трактор, вибухівка. міна, Донбас, вибух
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