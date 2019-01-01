У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО

Богданом Гнатюком.



Як розповіли журналістам



Приблизно до десятої години люди під храмом чекали завершення служби, проте виявили, що службу затягують.



Невдовзі до храму почали з’їжджатися люди в підтримку УПЦ.



Приїхало близько 20-ти хлопців спортивної статури. На запитання звідки, зазначили, що з Ковеля. Також сказали, що приїхали підтримати свою церкву.



Під церквою почалися палкі дискусії і шарпанина. Проте конфлікт сторонам за сприяння поліції вдалося врегулювати.



Невдовзі на порозі церкви з’явився священик УПЦ Олексій Шаран, який прокоментував БУГу, що громадою храму (УПЦ) був поданий позов до суду і ведеться судова справа, тому прихильники ПЦУ не мають права забирати церкву. Більше у відео



Зазначимо, що у селі конфлікт навколо церкви точиться ще з лютого цього року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 28-го липня у селі Сусваль Володимир-Волинського району під церквою зібралися прихильники ПЦУ. У церкві в цей час проводилася служба священиком УПЦЯк розповіли журналістам БУГУ прихильники ПЦУ, церква за рішенням громади села, є укранською, проте до цього часу їм не віддають від неї ключі.Приблизно до десятої години люди під храмом чекали завершення служби, проте виявили, що службу затягують.Невдовзі до храму почали з’їжджатися люди в підтримку УПЦ.Приїхало близько 20-ти хлопців спортивної статури. На запитання звідки, зазначили, що з Ковеля. Також сказали, що приїхали підтримати свою церкву.Під церквою почалися палкі дискусії і шарпанина. Проте конфлікт сторонам за сприяння поліції вдалося врегулювати.Невдовзі на порозі церкви з’явився священик УПЦ, який прокоментував БУГу, що громадою храму (УПЦ) був поданий позов до суду і ведеться судова справа, тому прихильники ПЦУ не мають права забирати церкву. Більше у відеоЗазначимо, що у селі конфлікт навколо церкви точиться ще з лютого цього року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію