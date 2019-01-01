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У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО

У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
Зранку 28-го липня у селі Сусваль Володимир-Волинського району під церквою зібралися прихильники ПЦУ. У церкві в цей час проводилася служба священиком УПЦ Богданом Гнатюком.

Як розповіли журналістам БУГУ прихильники ПЦУ, церква за рішенням громади села, є укранською, проте до цього часу їм не віддають від неї ключі.

Приблизно до десятої години люди під храмом чекали завершення служби, проте виявили, що службу затягують.

Невдовзі до храму почали з’їжджатися люди в підтримку УПЦ.

Приїхало близько 20-ти хлопців спортивної статури. На запитання звідки, зазначили, що з Ковеля. Також сказали, що приїхали підтримати свою церкву.

Під церквою почалися палкі дискусії і шарпанина. Проте конфлікт сторонам за сприяння поліції вдалося врегулювати.

Невдовзі на порозі церкви з’явився священик УПЦ Олексій Шаран, який прокоментував БУГу, що громадою храму (УПЦ) був поданий позов до суду і ведеться судова справа, тому прихильники ПЦУ не мають права забирати церкву. Більше у відео

Зазначимо, що у селі конфлікт навколо церкви точиться ще з лютого цього року.



У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО

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Теги: Сусваль, церква, конфлікт, ПЦУ, УПЦ
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