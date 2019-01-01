Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО

Світлана Солодун показала створення картини від початкового етапу до завершення.



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Світлана Солодун - ковельська художниця, співзасновниця та керівник громадської орагнізації - арт-студія «СвітОк», учасниця різноманітних виставок та пленерів, благодійних заходів.



Малює Світлана уже близько 20-років. Вищу освіту здобула в Інституті мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Займалася переважно монументальним мистецтвом (розписом стін). Нині активно працює над створенням художніх полотен, сюжети до яких бере навколо себе.



- І хоч квіткова тема - не моя, інколи краса весни чи літа надихає мене на створення картин. Просто виходжу на вулицю і дивлюсь навколо, що можна передати фарбами й пензлем на полотні, - каже художниця Світлана Солодун.





Картину, відтворення якої покроково показала поціновувачам свого таланту, Світлана назвала «Так насівається літечко». Її можна побачити на виставці «Розмаїття літніх фарб», яка діє в культурно-просвітницькому центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома у Ковелі та за його межами майстриня пензляпоказала створення картини від початкового етапу до завершення.Про це пише КовельPost Світлана Солодун - ковельська художниця, співзасновниця та керівник громадської орагнізації - арт-студія «СвітОк», учасниця різноманітних виставок та пленерів, благодійних заходів.Малює Світлана уже близько 20-років. Вищу освіту здобула в Інституті мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Займалася переважно монументальним мистецтвом (розписом стін). Нині активно працює над створенням художніх полотен, сюжети до яких бере навколо себе.- І хоч квіткова тема - не моя, інколи краса весни чи літа надихає мене на створення картин. Просто виходжу на вулицю і дивлюсь навколо, що можна передати фарбами й пензлем на полотні, - каже художниця Світлана Солодун.Картину, відтворення якої покроково показала поціновувачам свого таланту, Світлана назвала «Так насівається літечко». Її можна побачити на виставці «Розмаїття літніх фарб», яка діє в культурно-просвітницькому центрі.

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