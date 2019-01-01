Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Сьогодні, 01:31
Відома у Ковелі та за його межами майстриня пензля Світлана Солодун показала створення картини від початкового етапу до завершення.
Про це пише КовельPost.
Світлана Солодун - ковельська художниця, співзасновниця та керівник громадської орагнізації - арт-студія «СвітОк», учасниця різноманітних виставок та пленерів, благодійних заходів.
Малює Світлана уже близько 20-років. Вищу освіту здобула в Інституті мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Займалася переважно монументальним мистецтвом (розписом стін). Нині активно працює над створенням художніх полотен, сюжети до яких бере навколо себе.
- І хоч квіткова тема - не моя, інколи краса весни чи літа надихає мене на створення картин. Просто виходжу на вулицю і дивлюсь навколо, що можна передати фарбами й пензлем на полотні, - каже художниця Світлана Солодун.
Картину, відтворення якої покроково показала поціновувачам свого таланту, Світлана назвала «Так насівається літечко». Її можна побачити на виставці «Розмаїття літніх фарб», яка діє в культурно-просвітницькому центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише КовельPost.
Світлана Солодун - ковельська художниця, співзасновниця та керівник громадської орагнізації - арт-студія «СвітОк», учасниця різноманітних виставок та пленерів, благодійних заходів.
Малює Світлана уже близько 20-років. Вищу освіту здобула в Інституті мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Займалася переважно монументальним мистецтвом (розписом стін). Нині активно працює над створенням художніх полотен, сюжети до яких бере навколо себе.
- І хоч квіткова тема - не моя, інколи краса весни чи літа надихає мене на створення картин. Просто виходжу на вулицю і дивлюсь навколо, що можна передати фарбами й пензлем на полотні, - каже художниця Світлана Солодун.
Картину, відтворення якої покроково показала поціновувачам свого таланту, Світлана назвала «Так насівається літечко». Її можна побачити на виставці «Розмаїття літніх фарб», яка діє в культурно-просвітницькому центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Сьогодні, 01:31
В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
Сьогодні, 00:19
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони
28 липень, 23:38
Сморід у Луцьку: повідомили, як можна вирішити проблему. ФОТО
28 липень, 22:53