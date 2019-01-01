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Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО

Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Відома у Ковелі та за його межами майстриня пензля Світлана Солодун показала створення картини від початкового етапу до завершення.

Про це пише КовельPost.

Світлана Солодун - ковельська художниця, співзасновниця та керівник громадської орагнізації - арт-студія «СвітОк», учасниця різноманітних виставок та пленерів, благодійних заходів.

Малює Світлана уже близько 20-років. Вищу освіту здобула в Інституті мистецтв ВДУ імені Лесі Українки. Займалася переважно монументальним мистецтвом (розписом стін). Нині активно працює над створенням художніх полотен, сюжети до яких бере навколо себе.

- І хоч квіткова тема - не моя, інколи краса весни чи літа надихає мене на створення картин. Просто виходжу на вулицю і дивлюсь навколо, що можна передати фарбами й пензлем на полотні, - каже художниця Світлана Солодун.

Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО

Картину, відтворення якої покроково показала поціновувачам свого таланту, Світлана назвала «Так насівається літечко». Її можна побачити на виставці «Розмаїття літніх фарб», яка діє в культурно-просвітницькому центрі.

Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО

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Теги: Світлана Солодун, картина, художниця
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