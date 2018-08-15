Волинянам розповіли, як вберегтись від гепатиту





Про це свідчить аналіз рівня захворюваності за 6 місяців 2019 року щодо вперше виявлених випадків гепатитів, – повідомляє



Щорічно 28 липня у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день боротьби з гепатитом (WorldHepatitis Day). Датою для його заснування став день народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.



Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Існує п’ять основних вірусів гепатиту – типи A, B, C, D і E. В Україні проводиться реєстрація трьох найпоширеніших варіантів захворювання, які викликаються вірусами гепатиту А, В, С.



Вірусні гепатити А, Е – кишкові інфекції, джерелом є хвора людина, зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду, харчові продукти, контактно-побутовим шляхом. Після перенесеної хвороби наступає, як правило, повне одужання, залишається стійкий імунітет. Профілактика вірусного гепатиту А зводиться до вживання якісної води, харчових продуктів, дотримання особистої гігієни. Ефективною також є вакцинація.



Гепатити типу В, С розвиваються внаслідок парентерального контакту з біологічними рідинами, призводять до розвитку хронічних захворювань, які часто є причиною цирозу та раку печінки.



Гепатит В

Джерелом інфекції є хворі з різними клінічними формами гострого, хронічного вірусного гепатиту, цирозу печінки, а також здорові носії інфекції. У хворого вірус з’являється за кілька тижнів до перших ознак хвороби, зберігається весь гострий період, можливе хронічне носійство віруса.



Основні шляхи передачі збудника:



- парентеральний через кров, який найчастіше реалізується при переливанні донорської крові та її препаратів;

- різноманітні втручання з пошкодженням цілості шкіри ( операції, ін’єкції, різні діагностичні процедури). В перукарні, косметологічному кабінеті Ви можете заразитись при користуванні спільною бритвою, манікюрним набором, ножицями, якщо вони забруднені інфікованою кров’ю;

- статевим шляхом;

- під час пологів від матері до дитини;

- користуючись нестерильним шприцом для введення наркотика.



За даними ВООЗ, 257 млн людей у світі інфіковано вірусним гепатитом В, майже 1 млн помирає щорічно, включаючи цироз та рак печінки в результаті хронічного перебігу гепатиту В. Формування хронічного перебігу розвивається в 80-90 % дітей грудного віку, інфікованих гепатитом В протягом першого року життя.



З 1991 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендовано проводити вакцинацію проти гепатимту В дітям від народження.



Гепатит С

Вірусний гепатит С передається через кров, рідше статевим шляхом та під час пологів від матері до дитини. Його епідеміологія подібна до епідеміології гепатиту В, в зоні ризику – реципієнти крові, ін’єкційні наркомани, медичні працівники. Вакцини не існує, що пов’язано з великою мінливістю віруса.



За даним Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі налічується близько 180 млн людей, інфікованих гепатитом С, з яких щонайменше 1,2 млн проживають в Україні. Більшість з них не знають про свою хворобу, тому що в 80 % випадків гострий період проходить без симптомів і захворювання переходить в хронічну стадію, яка закінчується цирозом печінки. Деякі науковці стверджують, що істинна захворюваність значно перевищує офіційну статистику.



Найбільш ризиковими щодо передачі вірусів гепатиту є медичні заклади, в яких не дотримуються санітарно-протиепідемічних правил щодо індивідуальності використання медичного інструментарію, його знезаражування та стерилізації. Велику загрозу становлять косметичні салони, кабінети татуажу, пірсингу, перукарні, які допускають використання нестерильних інструментів при проведенні процедур з порушенням цілісності шкіри. При відвідуванні вказаних закладів не буде зайвим поцікавитись про стан очистки та стерилізації інструментарію багаторазового використання.



Як себе захистити від вірусу?

Зробіть щеплення від гепатиту В. Вакцина коштує близько 200 гривень. Щеплень потрібно зробити три (через місяць після першого і через півроку після другого). Якщо будете вакцинуватися у приватній клініці, доведеться додатково заплатити за консультацію терапевта (у середньому це 300 гривень).



Дітей до 14 років щеплять безкоштовно. Новонароджених вакцинують у пологових будинках



Вакцина від гепатиту В – найбільш безпечна, бо містить не сам вірус, а тільки очищений основний поверхневий антиген вірусу. Ця вакцина – продукт генної інженерії. Не може спровокувати хвороби.



На Заході від гепатиту В вакцинують навіть онкохворих.



На манікюр-педикюр ходіть зі своїм набором інструментів.



Татуювання і пірсинг робіть тільки у косметологічних клініках, що мають відповідну ліцензію.



У вас повинен бути один стоматолог, гінеколог, якому ви довіряєте.

Якщо є можливість вибору, уникайте парентеральних втручань.



Вірусні гепатити В і С передаються статевим шляхом. Користуйтеся презервативом.



Будь-хто з ваших рідних може бути інфікованим – чоловік чи дружина, батьки, хтось із дітей. Вірус може передатися гематоперкутанним шляхом (через мікротравми шкіри, слизової). Тому кожен повинен мати свою зубну щітку, свої ножиці, бритву, рушник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині хронічні вірусні гепатити становлять 74,4% від захворюваності вірусними гепатитами, і цьогоріч лише хронічних вірусних гепатитів С виявили понад 50 випадків.Про це свідчить аналіз рівня захворюваності за 6 місяців 2019 року щодо вперше виявлених випадків гепатитів, – повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України Щорічно 28 липня у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день боротьби з гепатитом (WorldHepatitis Day). Датою для його заснування став день народження американського лікаря, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Існує п’ять основних вірусів гепатиту – типи A, B, C, D і E. В Україні проводиться реєстрація трьох найпоширеніших варіантів захворювання, які викликаються вірусами гепатиту А, В, С.– кишкові інфекції, джерелом є хвора людина, зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду, харчові продукти, контактно-побутовим шляхом. Після перенесеної хвороби наступає, як правило, повне одужання, залишається стійкий імунітет. Профілактика вірусного гепатиту А зводиться до вживання якісної води, харчових продуктів, дотримання особистої гігієни. Ефективною також є вакцинація.розвиваються внаслідок парентерального контакту з біологічними рідинами, призводять до розвитку хронічних захворювань, які часто є причиною цирозу та раку печінки.Джерелом інфекції є хворі з різними клінічними формами гострого, хронічного вірусного гепатиту, цирозу печінки, а також здорові носії інфекції. У хворого вірус з’являється за кілька тижнів до перших ознак хвороби, зберігається весь гострий період, можливе хронічне носійство віруса.- парентеральний через кров, який найчастіше реалізується при переливанні донорської крові та її препаратів;- різноманітні втручання з пошкодженням цілості шкіри ( операції, ін’єкції, різні діагностичні процедури). В перукарні, косметологічному кабінеті Ви можете заразитись при користуванні спільною бритвою, манікюрним набором, ножицями, якщо вони забруднені інфікованою кров’ю;- статевим шляхом;- під час пологів від матері до дитини;- користуючись нестерильним шприцом для введення наркотика.За даними ВООЗ, 257 млн людей у світі інфіковано вірусним гепатитом В, майже 1 млн помирає щорічно, включаючи цироз та рак печінки в результаті хронічного перебігу гепатиту В. Формування хронічного перебігу розвивається в 80-90 % дітей грудного віку, інфікованих гепатитом В протягом першого року життя.З 1991 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендовано проводити вакцинацію проти гепатимту В дітям від народження.Вірусний гепатит С передається через кров, рідше статевим шляхом та під час пологів від матері до дитини. Його епідеміологія подібна до епідеміології гепатиту В, в зоні ризику – реципієнти крові, ін’єкційні наркомани, медичні працівники. Вакцини не існує, що пов’язано з великою мінливістю віруса.За даним Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі налічується близько 180 млн людей, інфікованих гепатитом С, з яких щонайменше 1,2 млн проживають в Україні. Більшість з них не знають про свою хворобу, тому що в 80 % випадків гострий період проходить без симптомів і захворювання переходить в хронічну стадію, яка закінчується цирозом печінки. Деякі науковці стверджують, що істинна захворюваність значно перевищує офіційну статистику.Найбільш ризиковими щодо передачі вірусів гепатиту є медичні заклади, в яких не дотримуються санітарно-протиепідемічних правил щодо індивідуальності використання медичного інструментарію, його знезаражування та стерилізації. Велику загрозу становлять косметичні салони, кабінети татуажу, пірсингу, перукарні, які допускають використання нестерильних інструментів при проведенні процедур з порушенням цілісності шкіри. При відвідуванні вказаних закладів не буде зайвим поцікавитись про стан очистки та стерилізації інструментарію багаторазового використання.Зробіть щеплення від гепатиту В. Вакцина коштує близько 200 гривень. Щеплень потрібно зробити три (через місяць після першого і через півроку після другого). Якщо будете вакцинуватися у приватній клініці, доведеться додатково заплатити за консультацію терапевта (у середньому це 300 гривень).Дітей до 14 років щеплять безкоштовно. Новонароджених вакцинують у пологових будинкахВакцина від гепатиту В – найбільш безпечна, бо містить не сам вірус, а тільки очищений основний поверхневий антиген вірусу. Ця вакцина – продукт генної інженерії. Не може спровокувати хвороби.На Заході від гепатиту В вакцинують навіть онкохворих.На манікюр-педикюр ходіть зі своїм набором інструментів.Татуювання і пірсинг робіть тільки у косметологічних клініках, що мають відповідну ліцензію.У вас повинен бути один стоматолог, гінеколог, якому ви довіряєте.Якщо є можливість вибору, уникайте парентеральних втручань.Вірусні гепатити В і С передаються статевим шляхом. Користуйтеся презервативом.Будь-хто з ваших рідних може бути інфікованим – чоловік чи дружина, батьки, хтось із дітей. Вірус може передатися гематоперкутанним шляхом (через мікротравми шкіри, слизової). Тому кожен повинен мати свою зубну щітку, свої ножиці, бритву, рушник.

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