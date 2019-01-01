З початку року волиняни придбали нових автомобілів на 13 мільйонів доларів





Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували понад 50 авто цього бренду на два мільйони доларів. Також попитом користувались Renault і Kia, – повідомляє



Серед компактних машин волиняни найчастіше купували Hyundai i10. У B-класі лідером був Renault Sandero. Найпопулярнішою моделлю у C-класі виявився Peugeot 301. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У класі E найбільше продажів отримала Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Renault Duster.





Загалом, у першому півріччі в Україні зареєстрували 38 тисяч нових автомобілів. На покупку цих машин витратили 1,3 мільярда доларів. Найбільше нових автомобілів придбали у столиці. У січні-червні цьогоріч кияни придбали 15 тисяч авто на 500 мільйонів доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У першому півріччі у Луцьку та Волинській області зареєстрували 350 нових автомобілів. На покупку цих машин витратили 13 мільйонів доларів.Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували понад 50 авто цього бренду на два мільйони доларів. Також попитом користувались Renault і Kia, – повідомляє Район.Бізнес з посиланням на аналітичний відділ RST.ua Серед компактних машин волиняни найчастіше купували Hyundai i10. У B-класі лідером був Renault Sandero. Найпопулярнішою моделлю у C-класі виявився Peugeot 301. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У класі E найбільше продажів отримала Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Renault Duster.Загалом, у першому півріччі в Україні зареєстрували 38 тисяч нових автомобілів. На покупку цих машин витратили 1,3 мільярда доларів. Найбільше нових автомобілів придбали у столиці. У січні-червні цьогоріч кияни придбали 15 тисяч авто на 500 мільйонів доларів.

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