З початку року волиняни придбали нових автомобілів на 13 мільйонів доларів
Сьогодні, 06:34
У першому півріччі у Луцьку та Волинській області зареєстрували 350 нових автомобілів. На покупку цих машин витратили 13 мільйонів доларів.
Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували понад 50 авто цього бренду на два мільйони доларів. Також попитом користувались Renault і Kia, – повідомляє Район.Бізнес з посиланням на аналітичний відділ RST.ua.
Серед компактних машин волиняни найчастіше купували Hyundai i10. У B-класі лідером був Renault Sandero. Найпопулярнішою моделлю у C-класі виявився Peugeot 301. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У класі E найбільше продажів отримала Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Renault Duster.
Загалом, у першому півріччі в Україні зареєстрували 38 тисяч нових автомобілів. На покупку цих машин витратили 1,3 мільярда доларів. Найбільше нових автомобілів придбали у столиці. У січні-червні цьогоріч кияни придбали 15 тисяч авто на 500 мільйонів доларів.
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Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota – зареєстрували понад 50 авто цього бренду на два мільйони доларів. Також попитом користувались Renault і Kia, – повідомляє Район.Бізнес з посиланням на аналітичний відділ RST.ua.
Серед компактних машин волиняни найчастіше купували Hyundai i10. У B-класі лідером був Renault Sandero. Найпопулярнішою моделлю у C-класі виявився Peugeot 301. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У класі E найбільше продажів отримала Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Renault Duster.
Загалом, у першому півріччі в Україні зареєстрували 38 тисяч нових автомобілів. На покупку цих машин витратили 1,3 мільярда доларів. Найбільше нових автомобілів придбали у столиці. У січні-червні цьогоріч кияни придбали 15 тисяч авто на 500 мільйонів доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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