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Велогонщиця з Луцька виборола срібло чемпіонату Європи з маунтенбайку

Велогонщиця з Луцька виборола срібло чемпіонату Європи з маунтенбайку
Лучанка Яна Беломоїна фінішувала другою на чемпіонаті Європи з маунтенбайку в чеському Брно.

Про це повідомляє XSport. передає Укрінформ.

27-річна спортсменка поступилася тільки Йоланді Нефф зі Швейцарії. На третьому місці німкеня Елізабет Брандау. Для Беломоїної це друга медаль чемпіонатів Європи за три роки. Нагадаємо, в 2017 українка завоювала «золото».

У нинішньому сезоні Беломоїна двічі займала треті місця на етапах Кубка світу: в Німеччині (17 травня) та Андоррі (5 липня).

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Теги: Яна Беломоїна, Луцьк, гонка, подіум
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