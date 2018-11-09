Велогонщиця з Луцька виборола срібло чемпіонату Європи з маунтенбайку
Сьогодні, 08:26
Лучанка Яна Беломоїна фінішувала другою на чемпіонаті Європи з маунтенбайку в чеському Брно.
Про це повідомляє XSport. передає Укрінформ.
27-річна спортсменка поступилася тільки Йоланді Нефф зі Швейцарії. На третьому місці німкеня Елізабет Брандау. Для Беломоїної це друга медаль чемпіонатів Європи за три роки. Нагадаємо, в 2017 українка завоювала «золото».
У нинішньому сезоні Беломоїна двічі займала треті місця на етапах Кубка світу: в Німеччині (17 травня) та Андоррі (5 липня).
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Про це повідомляє XSport. передає Укрінформ.
27-річна спортсменка поступилася тільки Йоланді Нефф зі Швейцарії. На третьому місці німкеня Елізабет Брандау. Для Беломоїної це друга медаль чемпіонатів Європи за три роки. Нагадаємо, в 2017 українка завоювала «золото».
У нинішньому сезоні Беломоїна двічі займала треті місця на етапах Кубка світу: в Німеччині (17 травня) та Андоррі (5 липня).
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