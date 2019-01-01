Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її





Запальничка коштує 350 гривень, – пише



Горохівські поліцейські особу злодія встановили дуже швидко. Ним виявився 31-річний житель села Лемешів.



Чоловік уже був раніше судимий за хуліганство. А вкрадену запальничку згубив.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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