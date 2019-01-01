Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її
Сьогодні, 08:41
У місті Горохові 31-річний чоловік вкрав запальничку.
Запальничка коштує 350 гривень, – пише Волинь Нова.
Горохівські поліцейські особу злодія встановили дуже швидко. Ним виявився 31-річний житель села Лемешів.
Чоловік уже був раніше судимий за хуліганство. А вкрадену запальничку згубив.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Запальничка коштує 350 гривень, – пише Волинь Нова.
Горохівські поліцейські особу злодія встановили дуже швидко. Ним виявився 31-річний житель села Лемешів.
Чоловік уже був раніше судимий за хуліганство. А вкрадену запальничку згубив.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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