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Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її

Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її
У місті Горохові 31-річний чоловік вкрав запальничку.

Запальничка коштує 350 гривень, – пише Волинь Нова.

Горохівські поліцейські особу злодія встановили дуже швидко. Ним виявився 31-річний житель села Лемешів.

Чоловік уже був раніше судимий за хуліганство. А вкрадену запальничку згубив.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: крадіжка, Волинь
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