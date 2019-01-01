Показали світлини волинського храму сторічної давнини. РЕТРОФОТО





Ретрофото зробили 100 років тому, в 1915 році, в селі Оконськ на Волині (сучасний Маневицький район Волинської області). Світлини авторка знайшла в Національному музеї в Кракові (Польща), пише



На першому фото можна побачити, як виглядав місцевий храм, який успішно діє в Оконську до сьогодні. Мова йде про Свято-Успенську церкву, яку побудували в 1752 році. Церква занесена до Державного реєстру пам'яток дерев'яної церковної архітектури.



Розташована церква в центральній частині села Оконськ, на роздоріжжі сільських вулиць, за один кілометр від автомобільного шляху державного значення Київ – Варшава.



В збірнику «До 900-ліття православ’я на Волині (1892 р.) згадується, що в селі Оконськ: «…церква Успіння Богородиці, що, як видно із письмового опису, що зберігається при цій церкві з 1806 року, вона існувала вже більше двох століть, дерев’яна з такою ж дзвіницею. Приписані до неї: 1) с. Соб’ятин – Покровська церква, побудована у 1471 р. на кошти прихожан, дерев’яна, з такою ж дзвіницею. З 503 жителів три духовного стану. Церква володіє 53 десятинами землі. Ці дані підтверджує і архів «Церковна книга Волині» 1914 р.



Усі світлини зберігаються в колекції Національного музею в Кракові (Польща). Довгий час вони не були доступні для загального перегляду і лише недавно їх оцифрували та виставили на загальний огляд. Фото зробили в період, коли в селі знаходились польські легіони.



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували ретросвітлини храму у волинському селі Оконськ.Ретрофото зробили 100 років тому, в 1915 році, в селі Оконськ на Волині (сучасний Маневицький район Волинської області). Світлини авторка знайшла в Національному музеї в Кракові (Польща), пише Район.in.ua. На першому фото можна побачити, як виглядав місцевий храм, який успішно діє в Оконську до сьогодні. Мова йде про Свято-Успенську церкву, яку побудували в 1752 році. Церква занесена до Державного реєстру пам'яток дерев'яної церковної архітектури.Розташована церква в центральній частині села Оконськ, на роздоріжжі сільських вулиць, за один кілометр від автомобільного шляху державного значення Київ – Варшава.В збірнику «До 900-ліття православ’я на Волині (1892 р.) згадується, що в селі Оконськ: «…церква Успіння Богородиці, що, як видно із письмового опису, що зберігається при цій церкві з 1806 року, вона існувала вже більше двох століть, дерев’яна з такою ж дзвіницею. Приписані до неї: 1) с. Соб’ятин – Покровська церква, побудована у 1471 р. на кошти прихожан, дерев’яна, з такою ж дзвіницею. З 503 жителів три духовного стану. Церква володіє 53 десятинами землі. Ці дані підтверджує і архів «Церковна книга Волині» 1914 р.Усі світлини зберігаються в колекції Національного музею в Кракові (Польща). Довгий час вони не були доступні для загального перегляду і лише недавно їх оцифрували та виставили на загальний огляд. Фото зробили в період, коли в селі знаходились польські легіони.

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