Курс валют у Луцьку на 29 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.246, а продаж - 25.676.
Євро при купівлі становить - 28.060, продажу - 28.678.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.414.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.443, продаж - 6.854.
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Євро при купівлі становить - 28.060, продажу - 28.678.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.414.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.443, продаж - 6.854.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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