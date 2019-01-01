29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
29 липня в народному календарі вшановують пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії.
Іменини сьогодні святкують: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 липня
– Дощовий день – урожай буде хорошим.
– Густий туман – грибний рік буде.
– Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба.
Що можна робити 29 липня
1. Гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод
Що не можна робити 29 липня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
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Іменини сьогодні святкують: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 липня
– Дощовий день – урожай буде хорошим.
– Густий туман – грибний рік буде.
– Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба.
Що можна робити 29 липня
1. Гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод
Що не можна робити 29 липня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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