вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 липня в народному календарі вшановують пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії.

Іменини сьогодні святкують: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 29 липня

– Дощовий день – урожай буде хорошим.

– Густий туман – грибний рік буде.

– Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба.

Що можна робити 29 липня

1. Гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод

Що не можна робити 29 липня

1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 29 липня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 1 липня
Сьогодні, 09:00
Показали світлини волинського храму сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:53
Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її
Сьогодні, 08:41
Велогонщиця з Луцька виборола срібло чемпіонату Європи з маунтенбайку
Сьогодні, 08:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 1 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Показали світлини волинського храму сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:53
 0
Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її
Сьогодні, 08:41
 0
Велогонщиця з Луцька виборола срібло чемпіонату Європи з маунтенбайку
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿