У сина загиблого волинського Героя – день народження: волонтери закликають привітати дитину

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.29 липнясвяткує 14-й день народження. Його тато з початком російської збройної агресії був мобілізований до лав Збройних сил України, служив на посаді командира мінометного розрахунку 51-ї механізованої бригади, в/ч А2331, м. Володимир-Волинський. Разом із підрозділом брав участь у боях в районі Іловайська.29 серпня 2014 року загинув під час обстрілу українських військовиків, що виходили з оточення так званим «зеленим коридором» біля села Новокатеринівка Старобешівського району. Спочатку тіло Олександра Ярмолюка разом із тілами ще 87 невпізнаних полеглих українських солдатів 2 вересня 2014 року було вивезене з-під Іловайська до Запоріжжя, і ковельчанин ще тиждень вважався зниклим безвісти. Пізніше був упізнаний родичами й бойовими побратимами, та перевезений на рідну Волинь.За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Удома залишилися дружина Юлія та двоє синів.Один з його синів, іменинник, закінчив 8-ий клас уже у військовому ліцеї. Улюбленими придметами і надалі залишаються фізкультура, фізика та хімія.Максим захоплюється волейболом та футболом. Грає в комп’ютерні ігри.Як і хотів поступив до військового ліцею, де йому дуже подобається навчатись. А у майбутньому хоче стати поліцейським.Мрія хлопця подорожувати різними країнами. Вважає, що волонтери, це своєрідні чарівники, всіляко сприяють здійсненню мрій (пригадує незабутній момент великого щастя, коли, минулого року привітали із днем народженням та подарували омріяний подарунок). Завдяки їм він уже встиг побувати у Німечинні в м. Барзенхаузен та у Греції. Найбільше сподобались добрі, ввічливі люди та рівень їхнього життя. Хотів би ще потрапити до Африки побачити природу.Після подорожей за кордон, розуміє, що потрібно добре вчитися та багато читати. Його улюбленими літературними героями є Гарі Потер.Юнак дуже любить тварин. Йому подобаються собаки, попугаї, коти і рибки. Вдома у нього є собака лабрадор Уаланта та шпіц Зурік, ще у його брата Нікіти є собачка чихуахуа Ася, і є рибка півник.Найбільший життєвий авторитет для Максима є його матуся. Хлопчик пишається тим, що вона достойно його виховує. Вона у нього добра, завжди вислухає, порадить. Син їй у всьому допомагає, робить все по дому, може сходити в магазин. Все що вона попросить він старається виконувати.Говорячи про Україну, Максим, перш за все, говорить про мир, він не хоче, аби діти лишалися без батьків, матері без синів, дружини без чоловіків. А ще каже: «Це моя країна в якій я народився живу і за яку загинув мій тато. Якби я став політиком, приклав би зусилля, щоб була безкоштовна медицина та підняв би зарплати та пенсії».Мама Юлія каже, що матеріальний стан задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Актуальними для сина є одяг та взуття. Дякує усім хто підтримує їхню сім’ю та пам’ятає про подвиг її чоловіка Олександра.Зробити сюрприз синові Героя може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/31/yarmoluk.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ЯРМОЛЮК МАКСИМ – 14 років (29.07.2005). м. Ковель Ріст:170; Розмір взуття: 43.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.