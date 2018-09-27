У Луцьку пропонують покращити сервіс у маршрутках

У Луцьку маршрутних перевізників просять створити умови для комфортного та якісного перевезення мешканців та гостей міста.Відповідну петицію зареєструвавЛучанин зазначив, що через підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі потрібно зобов'язати перевізників створити умови для перевезень, що «відповідають рівню європейського міста та обґрунтовують суму перевезення».«А саме:- Обов’язкове обслуговування авто після рейсу- Якісне миття автомобілів (вікна в тому числі)- Прання навіконних шторок та чохлів з сидіть- Культура водіїв та їх поведінка за кермом та під час руху- відповідність руху маршрутного транспорту до графіків та GPS навігація в додатках для відслідковування», – йдеться у зверненні.