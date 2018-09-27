У Луцьку пропонують покращити сервіс у маршрутках
Сьогодні, 09:46
У Луцьку маршрутних перевізників просять створити умови для комфортного та якісного перевезення мешканців та гостей міста.
Відповідну петицію зареєстрував Андрій Вілюк.
Лучанин зазначив, що через підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі потрібно зобов'язати перевізників створити умови для перевезень, що «відповідають рівню європейського міста та обґрунтовують суму перевезення».
«А саме:
- Обов’язкове обслуговування авто після рейсу
- Якісне миття автомобілів (вікна в тому числі)
- Прання навіконних шторок та чохлів з сидіть
- Культура водіїв та їх поведінка за кермом та під час руху
- відповідність руху маршрутного транспорту до графіків та GPS навігація в додатках для відслідковування», – йдеться у зверненні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку просять заборонити водіям маршруток їздити в шортах та з оголеним торсом
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Відповідну петицію зареєстрував Андрій Вілюк.
Лучанин зазначив, що через підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі потрібно зобов'язати перевізників створити умови для перевезень, що «відповідають рівню європейського міста та обґрунтовують суму перевезення».
«А саме:
- Обов’язкове обслуговування авто після рейсу
- Якісне миття автомобілів (вікна в тому числі)
- Прання навіконних шторок та чохлів з сидіть
- Культура водіїв та їх поведінка за кермом та під час руху
- відповідність руху маршрутного транспорту до графіків та GPS навігація в додатках для відслідковування», – йдеться у зверненні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку просять заборонити водіям маршруток їздити в шортах та з оголеним торсом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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