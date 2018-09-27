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У Луцьку пропонують покращити сервіс у маршрутках

У Луцьку пропонують покращити сервіс у маршрутках
У Луцьку маршрутних перевізників просять створити умови для комфортного та якісного перевезення мешканців та гостей міста.

Відповідну петицію зареєстрував Андрій Вілюк.

Лучанин зазначив, що через підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі потрібно зобов'язати перевізників створити умови для перевезень, що «відповідають рівню європейського міста та обґрунтовують суму перевезення».

«А саме:

- Обов’язкове обслуговування авто після рейсу
- Якісне миття автомобілів (вікна в тому числі)
- Прання навіконних шторок та чохлів з сидіть
- Культура водіїв та їх поведінка за кермом та під час руху
- відповідність руху маршрутного транспорту до графіків та GPS навігація в додатках для відслідковування», – йдеться у зверненні.

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Теги: Луцьк, маршрутка, петиція
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