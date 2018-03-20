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Стрілянина на фестивалі їжі в США: 4 загиблих і 15 поранених

Стрілянина на фестивалі їжі в США: 4 загиблих і 15 поранених
У неділю, 28 липня, співробітники поліції отримали повідомлення про смертельну стрілянину на фестивалі часнику в Гілрої у Каліфорнії, США.

Екіпажам швидкої допомоги повідомили, що щонайменше чотири людини загинули і 15 отримали поранення, - пише Обозреватель з посиланням на SBC.

За словами представника Медичного центру в долині Санта-Клара, після недільної стрільби було госпіталізовано не менше п'яти осіб. Двох прийняли, і лікарня чекає ще трьох. Також двох постраждалих доставили у Стенфордський медичний центр. Ніяких додаткових подробиць про стан пацієнтів надано не було.

За даними поліції міста Гілрой, станом на 18:30 за місцевим часом (04:30 29 липня за Києвом) ситуація все ще була активною. Близько 09:00 за київським часом з'явилося повідомлення, що стрілка, що напав на людей, убили. Шеф поліції міста Гілрой Скотт Сміт заявив, що у вбивці міг бути спільник.


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Теги: стрілянина, США
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